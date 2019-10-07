Lige 6'da 6 ile başlayan Inter, son 8 yılın şampiyonu Juventus'u konuk etti. İlk yarı, Juventus'tan Dybala'nın 4 ve Inter'den Martinez'in (penaltıdan) 18. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 tamamlandı. 62. dakikada oyuna giren Juventus'un Arjantinli forvet oyuncusu Higuain, 80. dakikada attığı golle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Puanını 19'a çıkaran namağlup Juventus, ligdeki ilk yenilgisini alan Inter'in bir puan önünde liderliğe yükseldi.
Juventus, Inter deplasmanında kazandı
07.10.2019 - 01:19 | Son Güncelleme: 07.10.2019 - 01:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Juventus, Inter'i 2-1 yendi.
Etiketler : juventus,inter,italya ligi,
654754 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/654754.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
6
4
2
0
7
14
2
Konyaspor
7
3
3
1
4
12
3
Fenerbahçe
7
3
2
2
4
11
4
Gaziantep FK
6
3
2
1
0
11
5
Antalyaspor
7
3
2
2
0
11
6
Malatyaspor
7
3
1
3
6
10
7
Galatasaray
7
2
4
1
0
10
8
Trabzonspor
6
2
3
1
3
9
9
Sivasspor
6
2
3
1
3
9
10
Göztepe
7
2
3
2
1
9
11
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
12
Denizlispor
7
2
2
3
-2
8
13
Ankaragücü
6
2
2
2
-3
8
14
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
15
Kasımpaşa
7
2
1
4
-4
7
16
Beşiktaş
6
1
2
3
-4
5
17
Gençlerbirliği
7
0
3
4
-6
3
18
Kayserispor
7
0
3
4
-7
3
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 20:30
Yeni Malatyaspor 5 - 1 Denizlispor
04.10.2019 20:30
Fenerbahçe 0 - 1 Antalyaspor
05.10.2019 15:00
Kasimpaşa 1 - 4 Konyaspor
05.10.2019 17:30
Göztepe 4 - 0 Kayserispor
05.10.2019 20:00
Gençlerbirliği 0 - 0 Galatasaray
06.10.2019 14:00
Sivasspor 3 - 1 Ankaragücü
06.10.2019 16:30
Beşiktaş - Alanyaspor
06.10.2019 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Başakşehir
06.10.2019 19:00
Rizespor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Balıkesirspor
7
4
1
2
3
13
2
Akhisar Bld.Spor
7
4
1
2
3
13
3
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
4
Altay
7
3
3
1
2
12
5
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
6
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
7
Hatayspor
6
3
2
1
4
11
8
Keçiörengücü
7
2
5
0
2
11
9
Adana Demirspor
6
2
4
0
5
10
10
İstanbulspor
7
2
4
1
1
10
11
Osmanlıspor
6
3
1
2
0
10
12
Erzurum BB
6
2
1
3
-1
7
13
Adanaspor
6
1
3
2
-1
6
14
Altınordu
6
1
2
3
0
5
15
Giresunspor
7
1
2
4
-7
5
16
Menemen Belediyespor
6
1
1
4
-7
4
17
Boluspor
7
0
2
5
-6
2
18
Eskişehirspor
7
1
1
5
-6
-2
PTT 1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 19:00
Altay 2 - 1 Bursaspor
05.10.2019 14:00
Giresunspor 1 - 0 Akhisarspor
05.10.2019 16:30
Eskişehirspor 1 - 3 Karagümrük
05.10.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 1 Keçiörengücü
05.10.2019 19:00
Balikesirspor 3 - 2 Boluspor
06.10.2019 14:00
ümraniyespor 2 - 1 Adanaspor
06.10.2019 16:30
Osmanlispor - Hatayspor
06.10.2019 16:30
Erzurumspor - Altinordu
06.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Menemenspor