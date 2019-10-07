Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Galatasaray’da skordan çok sergilenmeyen futbol ve mücadele ön plana çıktı. Ki bu duruma isyan edenlerin başında da teknik direktör Fatih Terim geliyordu... Tecrübeli teknik adam basın toplantısının büyük bir bölümünü oyuncularına ayırdı... Ve çok net mesajları vardı. Sözlerini hatırlatalım ve sonrasındaki planı anlatalım... “Sadece istemekle olmuyor. Bugün biz sadece istedik ama bazıların istediğini de pek sanmıyorum” diyen Terim, değişim düşüncesiyle ilgili de “Yakında hepsini görürsünüz. Benim oyuncularıma yakışmadı. Ocak ayına kadar Galatasaray da bu sabrı gösterecek” demişti.

Feghouli’ye dikkat

Peki sahada kimler vardı ve Terim’in işaret ettiği oyuncular kimlerdi? Kaleci Muslera’nın her maçta maçın adamı olduğu aşikar! Nagatomo disiplinli iyi çalışıyor ama hücumda üretkenliği yok. Nzonzi, Andone ve Babel yeni transferler. Geriye kimler kalıyor? Mariano, Donk (ki Terim’in jokeri ve çok güvendiği isim), Belhanda, Feghouli. Bu oyuncular içerisinde de öncelikli olarak ön plana çıkan oyuncu kenara alınmasına da tavır koyan Feghouli... Geçen sezon şampiyonluğun mimarı olan oyuncudaki düşüş dikkat çekici. Ancak Terim’in işaret ettiği sadece bir kişi değil. Performansa dayalı Belhanda, Nagatomo ve Mariano da operasyona uğrayabilir.

MUSTAFA CENGİZ: Federasyon ne iş yapıyor!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, takımın kötü gidişiyle ilgili “Biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez. Düşmanı yenemeyenler birbirini yer” dedi. G.Saray kültüründe hocanın işine müdahale olmadığını ifade eden Cengiz, VAR hakemliğinin Türkiye’de layıkıyla, doğru yapıldığına inandığını da vurgulayarak, TFF’yi de Ankara’da stat kapılarının geç açılmasıyla ilgili eleştirdi. Cengiz “Futbol Federasyonu maç seyretmekten başka ne iş yapıyor” ifadesini kullandı.