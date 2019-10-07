Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde geçen hafta Beşiktaş’ı 4-1 yenerek büyük sükse yapan Trabzonspor, Karadeniz derbisinde deplasmanda Çaykur Rizespor’u da mağlup etti. Trabzonspor’un hocası Ünal Karaman, Basel maçının ardından yeniden Kamil Ahmet Çörekçi’yi on birde görevlendirirken Sturridge’i kulübede ‘yedek kuvvet’ olarak bekletmeyi tercih etmişti. Maça iyi başlayan taraf bordo-mavililer oldu. 5. dakikada Sörloth’un çevirdiği topa Nwakaeme düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Gökhan iyi uzanarak gole izin vermedi. İlk on dakikalık durgunluktan sonra oyunu dengeleyen ev sahibi Çaykur Rizespor 23’te Melnjak’ın nefis golüyle öne geçti. Derinlemesine atılan pası iyi kontrol eden Hırvat oyuncu dönerek ceza yayının üzerinden çok sert vurdu ve kalecisi Uğurcan’ı çaresiz bıraktı. İlk yarı Çaykur Rizespor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Nwakaeme bitirdi

İkinci 45’te daha baskılı oynayan bir Trabzonspor vardı. Ancak saatlerce süren sağanak yağışın yer yer havuza çevirdiği sahada oyuncular hem rakiple hem de ağırlaşan zeminle mücadele etmek zorunda kalıyordu. Trabzonspor’un yüklendiği dakikalarda kontratak fırsatları yakalayan Çaykur Rizesporlu oyuncular bunları gole çeviremedi. 58’de Boldrin’in serbest vuruşunda Rizesporlu oyuncuların kafa vuruşunu Uğurcan nefis kurtardı. 63’te Ünal Karaman, Sturridge’i oyuna alarak takımın hücum gücünü yükseltmeyi hedeflemişti. İngiliz oyuncu 73’te Sörloth’a harika kesti, Norveçli de bu ikramı geri çevirmedi: 1-1. Sturridge 87’de 35 metreden nefis vurdu, top çatala çarpıp auta gitti. Maç bitti derken, 90’da Sörloth’un kafayla indirdiği topu Nwakaeme ağlara gönderip takımına üç puanı kazandıran isim oldu: 2-1.