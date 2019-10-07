Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş sonunda galibiyeti hatırladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada lider Alanyaspor'u misafir eden siyah-beyazlılar, fırsatı kaçırmadı, taraftarıyla barıştı, 43 gün sonra kazandığı üç puanla birlikte büyük moral kazandı. Siyah-beyazlı futbolcular ilk yarıda çok durgundu. Rakip ceza sahasına yaklaşmakta bile zorlanan Avcı'nın öğrencileri hiç isabetli şu çekemedi. Orta alandaki top kayıpları da dikkat çekti. Âdem Ljajic ve Oğuzhan sık sık topları Alanyasporlu oyunculara kaptırdılar. Atiba ise sık sık ceza sahası içine koşular yaparak rakibi şaşırtmaya çalıştı. Alanyaspor özellikle ilk 15 dakikada hücumda çok baskılı oynadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk 45 dakikada yokları oynayan Ljajic'i oyundan çıkarıp yerine Diaby'yi aldı.

İkinci yarı başka

Bu değişiklik Kartal'ı kendine getirdi. İkinci yarının hemen başında N'Koudou'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi: 1-0. Golden sonra Alanyaspor eşitliği yakalamak için iyice yüklenmeye başladı. Fernandes'in 57'deki şutu kaleye girmek üzereyken Vida son anda ayak koydu. Beşiktaş'ı rahatlatan gol 68'de Diaby'den geldi. Golde asisti yapan isim ise Burak Yılmaz oldu. Son 10 dakikada tempo çok yükseldi. N'Koudou 85'te karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Marafona'nın ayaklarına nişanladı. Karius'un iki net kurtarış yaptığı son dakikalarda skor değişmedi ve Beşiktaş evinde lider Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namağlup takım da kalmamış oldu.