Türkiye Gazetesi

ŞEYDA ÖKSÜZ- İHA

Dünyanın en büyük organizasyonlardan biri olan Bellator Londra'da kafes maçına çıkacak olan dünya şampiyonu kick boksçu Sabriye Şengül'ün bu mücadelesine dünyanın ünlü sporcuları ve birçok ünlü isimde katılacak. 200 ülkede dünya televizyonlarından yayınlanan bu mücadele, 23 Kasım'da Londra'da yapılacak. Milli sporcumuz Sabriye Şengül'ün rakibi ise Bellator Dünya kemer şampiyonu Hollandalı Denisse Kielhotz. Bellator MMA'de ilk kez kafes maçına çıkan Şengül heyecanını şöyle dile getirdi; 'Rakibim çok güçlü ve dalında çok iyi. Ama ondan korkmuyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve bu maçı kazanmak için elimden geleni yapacağım.Daha önce Denisse Kielholtz ile Bellatorda Dünya kick boks şampiyonluk kemeri için maç yapacaktık. Fakat Survivor'da olduğum için bu maçım ertelendi. 23 Kasım'daki maç Bellator dünya şampiyonluk kemer maçı olacak.

Rakibinin kendisinden çekindiğini söyleyen Şengül; 'Benim MMA tecrübem olmadığını bildiğinden benimle kick boks maçı yerine MMA maçı istedi. Bellator kemerini kaybetmekten korktuğu için böyle birşey yaptığını düşünüyorum. Bellator'da ülkemizi temsil eden ilk ve tek kadın sporcuyum o yüzden elimden gelenin en fazlasını yapacağıma söz veriyorum.Halkımızın, beni seven destekleyen herkesin her zaman yanımda olduklarını biliyorum. Burdan hepsine çok tesekkur ediyorum.Onların duaları, sevgisi ve inançları bana her zaman güç verdi.Bana her zaman destek olan İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'ya MMA federasyon başkanı sayın Ali Arık'a ve beni destekleyen tüm sporcularımıza çok teşekkür ederim' dedi.

Öte yandan, Bellator'un resmi twitter sayfası Sabriye Şengül'ün MMA maçına çıkacağını kendi sayfasında açıkladı.