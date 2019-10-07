Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz'ün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde doktor Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edildiği ve oyuncunun diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulandığı bildirildi. Açıklamada, "Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ameliyat edildi
07.10.2019 - 16:18 | Son Güncelleme: 07.10.2019 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçta sağ dizinden sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz, ameliyat edildi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz'ün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde doktor Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edildiği ve oyuncunun diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulandığı bildirildi. Açıklamada, "Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : beşiktaş,Dorukhan Toköz,
654883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/654883.aspx
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Alanyaspor
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1
5
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2
Sivasspor
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3
3
1
5
12
3
Trabzonspor
7
3
3
1
4
12
4
Konyaspor
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3
3
1
4
12
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Fenerbahçe
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3
2
2
4
11
6
Başakşehir
7
3
2
2
3
11
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Antalyaspor
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3
2
2
0
11
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Gaziantep FK
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3
2
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Malatyaspor
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3
1
3
6
10
10
Galatasaray
7
2
4
1
0
10
11
Göztepe
7
2
3
2
1
9
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Beşiktaş
7
2
2
3
-2
8
13
Denizlispor
7
2
2
3
-2
8
14
Ankaragücü
7
2
2
3
-5
8
15
Çaykur Rizespor
7
2
2
3
-5
8
16
Kasımpaşa
7
2
1
4
-4
7
17
Gençlerbirliği
7
0
3
4
-6
3
18
Kayserispor
7
0
3
4
-7
3
Süper Lig Fikstür
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Rizespor 1 - 2 Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
7
4
2
1
5
14
2
Hatayspor
7
4
2
1
5
14
3
Balıkesirspor
7
4
1
2
3
13
4
Akhisar Bld.Spor
7
4
1
2
3
13
5
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
6
Altay
7
3
3
1
2
12
7
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
8
Keçiörengücü
7
2
5
0
2
11
9
Adana Demirspor
7
2
4
1
4
10
10
İstanbulspor
7
2
4
1
1
10
11
Erzurum BB
7
3
1
3
0
10
12
Osmanlıspor
7
3
1
3
-1
10
13
Menemen Belediyespor
7
2
1
4
-6
7
14
Adanaspor
7
1
3
3
-2
6
15
Altınordu
7
1
2
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-1
5
16
Giresunspor
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5
17
Boluspor
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0
2
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Osmanlispor 0 - 1 Hatayspor
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