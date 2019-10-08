Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz derbisinde sağanak yağmur altında müthiş bir maç geride kalırken kazanan bordo-mavililerdi. Hem de kendi içinde öyle hikâyesi vardı ki ağır zeminde “Pes etmek yok” dersi verildi. Rize karşısında geriye düşen Ünal Karaman’ın öğrencileri “takım” oyunu sergiledi, yıldızlar da bireysel yeteneklerini sergiledi. Kim mi bunlar? Büyük umutlarla alınan şu ana kadar sürekliliği olmayan Daniel Sturridge... İngiliz forvet klasını konuşturdu ve liderlik özelliğini gösterdi. Paslarıyla arkadaşlarını besledi. Sörloth ise son dört lig maçındaki skorer oyununa Rize’yi de ekledi. Norveçli golcü son dört maçta ya gol atmıştı ya da asist. Rize’de ise bir gol ve bir asistle oynadı. Toplamda da altı gol ve iki asiste ulaştı.

Uğurcan’a dikkat!

Nvakaeme ise bu sezonun suskun isimlerindendi. On resmî maçta gol ve asist üretememişti. Ancak geçen hafta Beşiktaş mücadelesinde bir gol ve bir de asist yapan Nijeryalı oyuncu Çaykur Rize deplasmanında ise galibiyeti getiren golü kaydetti. Peki ya Uğurcan Çakır’a ne demeli? Trabzonspor’un son dönemlerdeki yükselen değeri olan ve kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına giren genç eldiven kritik kurtarışlarının yanı sıra hücuma da katkı verdi. Beşiktaş maçında asist yapan Uğurcan, Rize deplasmanında da galibiyet golünü uzun degajıyla hazırlayan isim oldu. Özetle; Trabzonspor büyük kulüplerin mücadelesinin tartışıldığı atmosferde müthiş bir geri dönüşe ve savaşçı oyuna imzasını attı.

Şubatta idman martta ise maç

Menisküs ameliyatı olan ve koltuk değneklerini henüz atamayan Abdülkadir Ömür’ün 4-6 ay arasındaki bir zaman diliminde takımdan uzak kalacağı açıklanmıştı. Aralık ayında yeniden Almanya’ya kontrole gidecek olan genç yeteneğin şubat ayında idmanlara başlaması, mart ayında da maça çıkması öngörülüyor.