Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı pistte 2014 yılı Avrupa Superstock 600 Şampiyonası’nda da yarış kazandığını hatırlatan Toprak “Şampiyonada birinciliği çok istiyordum. Çok güzel geçti. Mutlu döndük. 1998 yılında sanırım 14. sıradan kalkıp, birinci olunmuş. Ben onun da rekorunu kırdım. On altıncı sıradan başlayıp birinci oldum” dedi.

Yarışa devam

“Haftaya Arjantin’de yarışımız var” diyen Razgatlıoğlu, gelecek sezona yönelik rakip olarak da Jonathan Rea’yı gördüğünü belirterek “Aramızdaki ilişki normal bir arkadaş gibi. 2015 yılından beri bize çok destek veriyor. Tebrik etmeye gelir. Superbike’ın ilk senesinde çok yardımcı oldu. Çekişme olunca biraz değişti. Bu normal çünkü biz de hızlandık. Rakip gördüğüm tek kişi Jonathan Rea. Çok büyük konuşmak gibi olmasın. Elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.