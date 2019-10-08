Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sezona çok kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Başkan Fikret Orman’ın da görevi bırakmasıyla büyük bir kaosun ortasında kalan Beşiktaş için Alanyaspor maçı büyük önem taşıyordu. Takıma moral vermesi açısında galibiyete çok ihtiyacı olan siyah-beyazlılar istediğini aldı. Üstelik bu galibiyet Abdullah Avcı’nın sezon başından bu yana oturtmak için uğraştığı pasa dayalı oyun sistemi kullanılmadan geldi. Topa daha az hâkim olan Beşiktaş, hücumda çok daha geniş alanlar buldu. Pasların boyu uzadıkça siyah-beyazlılar en çok pozisyon bulduğu maçını oynadı. Âdem Ljajic’in devre arasında oyundan çıkarılmasıyla topu çok çevirmeden rakip kaleye dikine olarak hücum eden Abdullah Avcı’nın ekibi bunun karşılığını namağlup lider Alanyaspor’u yenerek aldı.

Camiaya moral

Alanyaspor karşısında Beşiktaş bu sezonun en az topla oynadığı maçını çıkardı. Siyah-beyazlılar önceki maçlarda yüzde 65 topla oynama ortalaması yakalarken, pazar günkü karşılaşmada bu oran sadece yüzde 51’di. Topla oynamadaki bu azalma Abdullah Avcı’nın sezon başından bu yana uygulamak istediği pas oyunu anlayışını da etkiledi. Önceki maçlarda topu orta alanda çok fazla çeviren Beşiktaş, bu anlarda savunmaya iyice yerleşen rakibi açmakta zorlanıyordu. Alanyaspor karşısında bu alışkanlığından vazgeçen Kartal, en az pas girişiminde bulunduğu (423) maçını çıkarmasına rağmen dikine oynayarak sonuca hızlı gitti. Oyun anlayışındaki bu değişiklik galibiyeti getirirken camianın da millî araya moralli girmesini sağladı.