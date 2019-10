Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “2019-20 sezonu hiçbir kulüp için maddi açıdan kolay değil” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın Öznur Kablo’yla imzaladığı sponsorluk anlaşmasında konuşan Koç “İnanın ki, her gün bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz. Bununla yatıyor, bununla kalkıyoruz” derken “Sadece sporcu maaşı olarak değil; her anlamda düşünün, çalışan maaşı olarak da bakın. 2019-2020 sezonu hiçbir kulüp için şu an maddi anlamda kolay değil ve her geçen sene daha da zorlaşıyor” ifadesinde bulundu. Koç, amatör branşlarla futbol arasındaki ekonomik ayrıma da net bir açıklama getirdi.

Aziz Başkan’ın vizyonu

Koç “Hayallerimizde daha büyük sponsorluklar var, inşallah futbol anlamında da bir iş birliğimiz olacak” müjdesi verirken “Rakiplerimizin amatör branşlarda küçülmeye gittiği bir ortamda biz ne yapıp edip Aziz Yıldırım Başkan’ın koyduğu vizyon çerçevesinde büyük ve başarılı bir spor kulübü olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi. Başkan “Amatörleri bırakın futbola yatırım yapın” diyen taraftarlara “Buralara yapılan yatırımları, futbola yönlendirme gibi bir imkân yok. Finansal Fair Play durumunu hepiniz biliyorsunuz. Dünyanın en büyük sponsoru bile gelse futbola ne kadar yatırım yapılacağı, ne kadar harcanabileceği belli” hatırlatmasında bulundu.

Camiaya sesleneceğim

Başkan Ali Koç, çok ses getiren Camiaya Sesleniş programlarına devam edeceğini söyledi. Millî maç arasında bir konuşma yapacağını belirten Koç “Henüz hangi kanalda olacağını belirlemedik. Ama birkaç konuya açıklık getirmenin zamanı geldi” ifadesiyle gündemi sarsacağının sinyalini verdi.

POTADA TARİHî ANLAŞMA

∂ Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Öznur Kablo ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Bu sponsorluk, ücret bütçesi 3 milyon 400 bin lira olan takıma, bonuslarla birlikte 4 milyon liralık maddi katkı sağlayacak. Anlaşmanın bir diğer önemi ise Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın tarihinde ilk defa bir isim sponsorluğu alması.