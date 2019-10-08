Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezonu çifte kupa (Lig ve Türkiye Kupası) ile kapatan bu sezona da Süper Kupa ile başlayan Galatasaray’da işler sarpa sarmaya devam ediyor. Bir dönem Radamel Falcao transferine çok zaman ayıran ve yıpranan yönetim sonrasında ekonomik anlamda Riva-Florya Projelerinin iptaliyle sarsılmıştı. Ayrıca Başkan Mustafa Cengiz ile TFF ve kurulları arasında geçen sezondan bu yana devam eden gerilim ve uygulamalara tepki bu sezon da sürdü ve sürmeye devam ediyor. Son G.Birliği maçında taraftara stada girişte yapılan uygulama için Cengiz, TFF’yi işini yapmaya davet etmiş görevlerinin sadece maç izlemek olmadığını hatırlatmıştı.

Gözler Terim’de

Cengiz ayrıca son olarak Fatih Terim’in “Artık ceza almayanlar konuşsun” sözüne cevap vermiş, Hoca’nın kendine göre haklı tarafları olduğunu vurgulayıp herkesin işini yapması gerektiğinin altını çizmişti. Bu sözler de Başkan ile Terim arasında soğuk rüzgârların esebileceği yorumlarını da beraberinde getirirken saha içinde de durum farklı değil. Sarı-kırmızılı takımın sezon başından bu yana yıldızlarla kurulu olmasına rağmen istenilen oyunu sergileyememesi ve neticeleri alamaması en büyük problem. İlerisi adına da umut vermeyen Aslan’da gözler, Fatih Terim’in millî ara sonrasındaki operasyonunu ve değişiminde olacak. Eğer yine istenilen sonuçlar alınamazsa bu gerilimlerin faturası ağır olacak gibi.

DEV MAÇ ÖNCESİ 2 SAKAT DAHA

Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim’de karşılaşacağı Real Madrid’de iki yıldız isim daha sakata geldi. Ligde Granada ile karşılaşan ve rakibini 4-2 mağlup eden Real’de Toni Kroos ve Bale sakatlandı. İkilinin durumu belirsiz. İspanyol ekibinde kaleci Courtois, Asensio, Mendy ve Nacho’nun da sakat olduğunu hatırlatalım.

DÖKTÜRÜYOR

Cimbom’un geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan aldığı Mbaye Diagne, gollerine rağmen camiayla bir türlü yıldızı barışmamıştı. Otuz golle “kral” olan Senegalli forvet, Club Brugge’e kiralanmıştı. Mbaye Diagne yeni takımında üç maçta toplam sadece 47 dakika süre almasına rağmen üç gole adını yazdırdı.

MARIUS SUMUDICA: ANDONE SKORER DEĞİL

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray’da forma giyen vatandaşı Florin Andone ile ilgili Rumen medyasına konuştu: Galatasaray’da kimse sizi beklemez. Andone’nin ilk on birde oynayamaması zor bir durum. Gol atmalı ve puanlar kazandırmalısınız. Andone, sahaya ruhunu çok iyi koyan bir futbolcu ancak iyi bir skorer değil.

BABEL KAYIPLARDA

Sezona çok iyi başlayan Ryan Babel, son maçlarda ortalarda yok. İkinci haftada Konya ve üçüncü haftada Kayserispor’a birer gol atan Hollandalı oyuncu son üç resmî maçta ise bırakın golü isabetli şut bile atamadı. Kanatta görev alan ve oyuna göre içeri kateden 32 yaşındaki Babel, millî ara sonrasında rotasyona uğrayacak oyuncuların başında geliyor.