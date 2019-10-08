Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu. Türk futbol tarihinde 120 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen isim olan Reçber, 11 kez de Ümit Milli Takım'ın kalesini korudu. Rüştü Reçber, A Millilerin 2002'de Dünya Kupası'nda, 2003'te Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü olan, 2008'de ise Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan kadrolarında yer almıştı.