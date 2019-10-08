Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de 2018-19 sezonunda yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren Islam Slimani, Monaco'da yeniden doğdu. Her geçen gün güzel gelişmeler yaşayan Slimani, performansıyla dikkat çekiyor. Cezayirli golcü 6 lig maçında 4 gol atıp 5 asist yaparak ayın oyuncusu seçildi.

MONACO'DA ŞOV YAPIYOR

Cezayirli yıldız, son olarak Fransa Ligue 1'de Eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi. Monaco formasıyla 6 lig maçında 4 gol 5 asistle yıldızlaşan tecrübeli oyuncu, Lille'den Victor Osimhen ve Nantes'tan Nicolas Pallois'i geride bıraktı.

31 yaşındaki Cezayirli golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 resmi maçta sadece 5 gol atmıştı.