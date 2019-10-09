Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden takımlarımız tel tel dökülürken, futbolda uluslararası arenada yüzümüzü güldüren tek takım; millî takım… Dünya Kupası’na gitme umudunu daha yolun başında Kafdağı’nın ardına atan, Uluslar Ligi’nde küme düşen millî takım gitti, yerine EURO 2020 için gruptan lider çıkmanın hesaplarını yapan bir takım geldi. Şenol Güneş ile değişmeye başlayan olumlu hava her konuda kendisini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde bütün futbolseverlerin yüreğini burkan bir sakatlık gerçekleşti. Dizi dönen Beşiktaş’ın ve millî takımın genç yıldızı Dorukhan Toköz, sahayı gözyaşları içinde sedyeyle terk ederken kendisini ameliyat masasında buldu. Şenol Güneş ve talebeleri ise dün genç yıldız için hastaneye koştu.

Acıda sevinçte hep biriz…

Hoca’sını ve takım arkadaşlarını karşısında gören Dorukhan bir kere daha gözyaşlarına boğuldu. Oldukça duygulanan genç oyuncu, hepsine teker teker teşekkür ederken bir an önce iyileşerek aralarına katılmak istediğini söyledi. Bu tablo, uzun zamandır özlediğimiz birlik ve beraberlik duygusunun ay-yıldızlı takımda ne kadar pekiştiğinin göstergesi niteliğindeydi. Kaptan Emre Belözoğlu hastanede yaptığı konuşmada ‘takım’ olmanın önemini vurgularken “Bizim sevinçlerimiz de üzüntülerimiz de ortaktır. Birimizin sevinci hepimizin sevinci, birimizin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür. Arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz, en kısa sürede eskisinden de iyi şekilde aramıza döneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.