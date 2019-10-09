Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mathias Jattah-Njie Jorgensen; namıdiğer Zanka, Danimarka Millî Takım kampında iddialı açıklamalarda bulundu. Lüksemburg’la oynanacak özel maç için ülkesine giden 29 yaşındaki stoper, her zaman Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamayı hayal ettiğini belirtirken, sarı-lacivertli formayla rüyalarının gerçeğe dönmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Fenerbahçe’nin bu sezon şampiyon olacağına inandığını belirten Zanka, Emre Belözoğlu’na da övgüler yağdırdı. “Çok iyi bir kaptanımız var” diyen Danimarkalı “Şampiyonluk için ne gerektiğini biliyor ve büyük bir tutkuyla futbol oynuyor, bizi şampiyonluğa ulaştıracak” sözleriyle kaptanın kendilerini hedefe taşıyacağına olan inancını vurguladı.

Kariyerimin zirvesindeyim

Kariyerinde Kopenhag, PSV ve Huddersfield tecrübeleri olan Danimarkalı millî oyuncu Zanka “Daha önce Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamadım. Taraftarın takıma yönelik tutkusunu ve aşkını yakından hissediyorsunuz. İstenilen sonuçları alamazsak tarafların hayal kırıklığını, iyi sonuçlar aldığımızda ise taraftarın sevincini görebiliyoruz. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz” ifadesinde bulundu. Stoper bolluğuna rağmen Ersun Yanal’ın yedi maçta da ilk on birde görev verdiği tecrübeli savunmacı “Kulübün anlayış sistemine uyduğumu düşünüyorum ve kültürünü öğrenmeye çalışıyorum” dedi. Zanka, forma rekabetinin kendisini motive ettiğini de sözlerine ekledi.

ERSUN YANAL’DAN UYARI

Fenerbahçe üç günlük iznin ardından Denizli maçı hazırlıklarına başladı. Millî takımlardaki 11 futbolcunun yokluğundaki idmanda Rodrigues ve Moses takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. ABD’de bulunan Hasan Ali Kaldırım’ın da yer almadığı idman öncesi Ersun Yanal futbolcularıyla toplantı yaparken, “Derbinin ardından Antalya maçını kazanmamız gerekirdi. On puanlık kayıp hiç hoş değil” sözleriyle hayal kırıklığını ifade etti.

Mevlüt forma istedi

Şu ana kadar sadece 22 dakika görev alabilen Mevlüt Erdinç, Ersun Yanal’la görüştü. Vedat Muriç’in gölgesinde kalan tecrübeli golcü, kendisini gayet formda hissettiğini belirterek “Problem çıkarmak istemiyorum ama kulübede oturmaktan da memnun değilim” dedi.

DERS ÇALIŞIYOR

Öncelikli hedefi biran önce lisans edinip kulübede yer almak olan Volkan Demirel, Avrupa turuna çıktı. Liverpool, R. Madrid, Bayern, Manchester City gibi kulüplerin antrenmanlarını izleyecek olan Volkan’ın uzun vadeli hedefi ise F.Bahçe teknik direktörlüğü.