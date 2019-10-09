Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslında her şey Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Fatih Terim’in “Artık ceza almayanlar konuşsun” sözüne istinaden “Herkes işini yapacak” yorumuyla alevlenmişti. Ve Başkan o sözünün yanlış yorumlandığını ve o ifadelerin Fatih Terim’e yönelik olmadığını vurgulayarak “Galatasaray’ı yıpratmak isteyenlerin boyuna gayretidir. Buradan size ekmek çıkmaz” dedi. Cengiz “Belli şer cephelerinin, tabiri caizse lağım farelerinin nasıl saldırdığını şaşkınlık izliyoruz. Bana intikal edenlerin tamamını hukuka sevk ettik” diye konuştu.

Sevinmeyiz

“Bizim derdimiz Fatih Terim olsun” diyen Mustafa Başkan “Fatih Hoca bizim onurumuz gururumuzdur. Tabii ki fikir ayrılıkları olacaktır ama bunu çözmek için 5 dakika yeter” dedi. Sportif durumu da yorumlayan Cengiz “Takımımız ile birinci arasındaki puan farkı 1,5 maç. Yani 4 puan. Biz beraberlikle mutlu olan karakterde değiliz. Biz devamlı başarılara ve şampiyonluklara odaklanmış bir camiayız. Futbolcular da hocamızın değerini kavrayacaktır. Sahada ölümüne mücadele eden bir G.Saray diliyoruz” ifadesini kullandı.

ALBERT RIERA: Terim en iyisini yapar

Antalya’da Uluslararası Şöhretler Futbol Festivali’ne katılan G.Saray’ın eski oyuncusu Riera “Galatasaray’da güzel hatıralarım var. Şu anda takım zor bir sezon geçiriyor. Terim elinden gelenin en iyisini yapacaktır. İleride umarım fırsatlar olur ve ben de kulübe yardım edebilirim” dedi.

ÖMER’DEN İKİ ASİST

Cimbom’un bu sezonki istatistikleri çok kötü olsa da pozitifler arasında başı çeken Ömer Bayram. Terim’in bu sezon maçta şans verdiği Bayram, sadece 286 dakika süre almasına rağmen iki asistle bu kulvarda başı çekti. Ömer’in millî ara sonrasında on birde oynaması bekleniyor.

BAFÉTIMBI GOMIS: En büyük G.Saray

Fransa’da RMC Sport’ta yayınlanan Le Vestiaire programına konuk olan Gomis, Türkiye’nin en büyük kulübünün G.Saray olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı takımda bir sezon geçiren ve o günleri unutamadığını belirten Fransız golcü, futbolu bıraktıktan sonra İstanbul’da yaşamak istediğini ifade etti.

Torino’nun gözü Nzonzi’de

Sarı-kırmızılı takımın önemli transferlerinden olan Steven Nzonzi konusunda ilginç bir iddia geldi. Sezon başı Roma’dan 1+1 yıllığına kiralanan ve satın alma opsiyonu da bulunan Fransız orta sahaya Torino talip. İtalyan gazetesi Tuttosport, Türkiye’de mutsuz olduğunu belirttiği Nzonzi için Torino’nun ocak ayında girişimlerde bulunacağını yazdı.