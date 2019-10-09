Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta gözler 13 Ekim’de yapılacak olağanüstü seçimli kongreye çevrilmiş durumda. Camiada herkes yeni başkanın kim olacağını merak ediyor. Ancak başkanlık için ismi geçen aday adayları malî açıdan korkunç bir tablo bekliyor. Bu yüzden en geç yarın saat 17.00’ye kadar Divan Kurulu Başkanlığına yapılması gereken adaylık başvurusu için henüz hiçbir isim adım atabilmiş değil. Siyah-beyazlı kulüpte göreve gelecek yeni yönetim yılbaşına kadar tam 350 milyon liralık kaynak bulmanın peşine düşecek. Bu paranın 150 milyonu Kasım, 200 milyonu ise Ocak ayına kadar ödenmek zorunda. Yeni yönetimin kulübe adım atar atmaz içine düşeceği mali sıkıntılar bunlarla da sınırlı değil.

Ücretler ödenmiyor

Yönetimin Mayıs 2020 sonuna kadar da futbolcu ve teknik heyet başta olmak üzere, çalışanlarına toplam 350 milyon lira ödeme yapması gerekiyor. Böylece Beşiktaş’a koltuğa oturacak yeni başkan ve yönetimin yaklaşık yedi ayda toplam 700 milyon lira ödeme yapması söz konusu olacak. Devre arasındaki transfer döneminde ise hesaplar daha da içinden çıkılmaz bir hâle gelebilir. Takımda sürekli sakatlıklar yaşanması ve yeni transferlerin de beklenen katkıyı vermemiş olmasından dolayı yeni yönetim takviyeler için önemli bir ölçüde para harcamak zorunda kalacak. Öte yandan yaşanan mali krizi sebebiyle Beşiktaş’ın kulüp personelinin beş aydır maaşlarını alamamış olması da yeni yönetimin ilk el atması gereken problemlerden biri olacak.

Adalı umut vermedi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, başkanlık adaylığı hakkında açıklamada bulundu. Yarına kadar süreleri olduğunu belirten Adalı "Kulübün sıkıntıları üzerinde çalışıyoruz. Meseleleri iyi biliyorum. Sonradan 'Bundan haberim yoktu' deme şansımız yok. Başarılı olabileceğimize inanıyorsak yarın adaylığımızı açıklarız" dedi.

Aday mı oluyor?

Daha önce görevini bırakacağını açıklayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün kadın basketbol takımı için bir sponsorluk sözleşmesine imza atacak. Saat 11.00’de Vodafone Park’ta yapılacak imza törenine katılacak olan Orman’ın bir sürpriz yapabileceği konuşuluyor. Fikret Orman’a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre bugün basın mensuplarının karşısına çıkacak olan başkanın, görevi devralacak güçlü bir yönetim göremediği için yeniden adaylığını açıklaması ihtimaller dahilinde. Başkan Orman görevi bırakacağını açıklamasının ardından istifa etmemiş ve seçime kadar başkanlığa devam etme kararı almıştı.

YALÇIN KARADENİZ VAZGEÇTİ

∂ Beşiktaş’ın eski divan kurulu başkanı Yalçın Karadeniz, gereken imzaları toplamış olmasına rağmen aday olmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Kurmaylarıyla birlikte kulübün hesaplarını inceledikten sonra bu kararı aldığını belirten Karadeniz “Rakamları görünce dehşete düştüm ve adaylıktan vazgeçtim. Sayın Başkan Beşiktaş’ı ateşin içine atmış” dedi.