Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız oyuncu, "Şu anda Hollanda Milli Takımı, Sneijder, Robben, Van der Vaart ve Van Persie'nin olduğu takımdan daha iyi" diyerek Dünya Kupası'nda final oynamış takıma göndermede bulundu.

"BİZ DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL OYNADIK"

Bunun üzerine cevap hakkı doğan Van der Vaart, Babel'in sözlerinin doğru olmadığını kaydederken, "Biz Dünya Kupası'nda final oynadık. O takımdan herkes memnundu, çok yanlış konuşuyor. Ne demek istediğini anlayamadım" ifadelerini kullandı.

Van der Vaart ayrıca, yeni kurulan takımdan da gurur duyduklarını kaydederken, daha iyi olmalarını beklediğini de kaydetti.