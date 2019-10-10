Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus'ta forma giyen Milli yıldızımız Merih Demiral, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. İşte Merih Demiral'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye ile iki maçımızı kazanınca beni tebrik etti. Ronaldo Türk halkını çok seviyor. Aramız da iyi ve çok mütevazi bir insan.

"Matuidi ile de konuştum. Bizi tribüne çağırdılar ya maç öncesi, çok etkilenmiş "Bana da yaparlar mı" diyor."

"KAZANIRSAK ÇOK İDDİALI OLURUZ"

"Bizim için her iki maçta çok önemli. Öncelikle Arnavutluk maçını alırsak eğer grupta çok iddialı bir hale geleceğiz. Bence bu iki maç bizim için çok kritik. İnşallah iyi puanlar alacağımızı düşünüyorum."

"ÜMİT MİLLİ TAKIMDA DA BERABERDİK"

"Aramızdaki uyum (Zeki Çelik ile) biz zaten Ümit Milli Takım'dan gelirken hep beraber geldik. O bizim için çok büyük bir şans oldu. Genç yaşta hep beraber oynuyorduk zaten. A Milli Takım'a da beraber çıkmamız beraber oynamamız çok güzel oldu. Zaten birbirimizi tanıyoruz. Saha içerisinde nerede, neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Bu bizim için çok güzel oluyor. Tecrübe ediniyoruz. İnşallah bunu Avrupa Şampiyonası'yla taçlandırıp çok güzel hayaller, çok güzel tecrübeler edinmek istiyoruz."