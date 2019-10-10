Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 elemelerinde cuma günü Arnavutluk ile Kadıköy’de pazartesi günü de Fransa ile deplasmanda karşılaşacağız. Ay-yıldızlı ekibin havası iyi. Futbolcular da iddialı. İşte onlardan birisi de Fransa ekibi Lille’de ter döken Mehmet Zeki Çelik... Sağ kanata hem savunma hem de hücumda gayet etkili olan genç kabiliyet Arnavutluk mücadelesi için “Kesinlikle kazanmayı arzu ediyoruz. Kazanırsak yarışı büyük ölçüde tamamlayıp muhtemelen Fransa ile final maçına çıkacağız” dedi.

İnandık başardık

Konya’da Fransa’yı yendiğimiz maçın ardından oradaki yansımaları da anlatan Çelik “İlk maçta kimse bizden bunu beklemiyordu. O gün Fransa maçına çok konsantre olmuştuk ve takım olarak inanmıştık. Daha iyi oynadık ve kazandık. Galibiyet sonrası oraya (Lille) gidince bütün takım arkadaşlarım beni tebrik etti ve Fransızlar bize karşı hırslandı. İkinci maçta bizi yeneceklerini dile getiriyorlar ama ben de ‘Sizi yine yeneceğiz’ diyorum. İnşallah onları orada yenmek nasip olur” diye konuştu.

Yusuf Yazıcı konuşulacak

Mehmet Zeki Çelik, Lille’den takım arkadaşı olan Yusuf Yazıcı için “Alışma süreci iyi gidiyor. Gelmesi benim için de çok iyi oldu. Takıma uyum sağladı. Bence çok başarılı olacak. Hocalarımız inanıyorlar ona. İleride daha çok alıştığında adından daha çok söz ettirecek ve Fransa’da çok iyi işler yapacaktır” dedi.

Matuidi çok etkilenmiş

Merih Demiral, Juventus’tan arkadaşı olan Fransız Matuidi’nin Konya’daki atmosferden çok etkilendiğini ifade ederek “Geçen maç Konya’daydı. Atmosferden ve maç öncesi taraftarın bizi tribüne çağırmalarından çok etkilenmiş. Hatta ‘Bana da yaparlar mı’ diyor” ifadesini kullandı.

İyi olacak!

Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bir diğer oyuncumuz Merih Demiral’dı. Juventus’ta ter döken genç stoper “Arnavutluk maçını kazanırsak grupta çok iddialı hâle geleceğiz. Bu iki maç çok kritik. İnşallah iyi puanlar alacağımızı düşünüyorum. O heyecanı yaşıyoruz. Tecrübeli abilerimizle bizler arasında güzel bir hava var. Öncelikle Arnavutluk maçını kazanıp Fransa maçıyla taçlandırmak istiyoruz. Güzel olacağına eminim” dedi.