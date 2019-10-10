Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Majid Hosseini ve Filip Novak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Majid Hosseini ve Filip Novak’ın tedavisine başlandığını belirten Kibar Güven, "Çaykur Rizespor müsabakasının ikinci yarısında sol dizine aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Majid Hosseini’nin sağlık ekibimiz tarafından yapılan ilk kontrollerinde darbeye bağlı dizinde ödem tespit edilmiş olup, ülkesinin milli takım kampına dahil olan oyunumuza çekilen MR’da da aynı teşhis konularak tedavisine başlanmıştır. Yine Çaykur Rizespor müsabakasının ilk yarısında sağ kasık bölgesinden sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Novak’ın ise ilk muayenesinde kasığında hafif bir zorlanma olduğu tespit edilmiş ve riske edilmeyerek oyundan alınmıştır. Yapılan MR tetkikinde kasık bölgesinde ödem tespit edilen ve ağrılarının devam ettiğini belirten oyuncumuz milli takım kadrosundan çıkartılarak tedavi sürecine girmiştir. Her iki oyuncumuzun Süper Lig’de oynayacağımız Gaziantep FK karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'da Novak ve Hosseini'nin son durumu
10.10.2019 - 10:16 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Majid Hosseini’nin darbeye bağlı sol dizinde, Filip Novak’ın da sağ kasık bölgesinde ödem tespit edildiğini ve tedavilerine başlandığı açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzonspor,Novak ve Hosseini,son durumu,
655430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/655430.aspx
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P.
1
Ümraniye
7
4
2
1
5
14
2
Hatayspor
7
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2
1
5
14
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Balıkesirspor
7
4
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