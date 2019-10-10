Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde futbolcular sahaya “Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız” yazılı pankartla çıktı. Daha sonra Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan antrenman toplantıyla başladı. Toplantı sonrasında futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmanın basına açık olan bölümünü tamamladı. Ay-yıldızlılar, basına kapalı bölümde ise Arnavutluk maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.
Milli Takımdan antrenman öncesi net mesaj
10.10.2019 - 19:11 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı maçın son antrenmanı öncesinde sahaya “Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız” pankartıyla çıktı.
Etiketler : Milli Takım,
655543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/655543.aspx
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
7
4
2
1
5
14
2
Sivasspor
7
3
3
1
5
12
3
Trabzonspor
7
3
3
1
4
12
4
Konyaspor
7
3
3
1
4
12
5
Fenerbahçe
7
3
2
2
4
11
6
Başakşehir
7
3
2
2
3
11
7
Antalyaspor
7
3
2
2
0
11
8
Gaziantep FK
7
3
2
2
-1
11
9
Malatyaspor
7
3
1
3
6
10
10
Galatasaray
7
2
4
1
0
10
11
Göztepe
7
2
3
2
1
9
12
Beşiktaş
7
2
2
3
-2
8
13
Denizlispor
7
2
2
3
-2
8
14
Ankaragücü
7
2
2
3
-5
8
15
Çaykur Rizespor
7
2
2
3
-5
8
16
Kasımpaşa
7
2
1
4
-4
7
17
Gençlerbirliği
7
0
3
4
-6
3
18
Kayserispor
7
0
3
4
-7
3
Süper Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
18.10.2019 20:30
Galatasaray - Sivasspor
19.10.2019 15:00
Antalyaspor - Gençlerbirliği
19.10.2019 17:30
Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
19.10.2019 17:30
Başakşehir - Göztepe
19.10.2019 20:00
Ankaragücü - Beşiktaş
20.10.2019 14:00
Kayserispor - Kasimpaşa
20.10.2019 16:30
Alanyaspor - Rizespor
20.10.2019 19:00
Denizlispor - Fenerbahçe
21.10.2019 20:00
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
7
4
2
1
5
14
2
Hatayspor
7
4
2
1
5
14
3
Balıkesirspor
7
4
1
2
3
13
4
Akhisar Bld.Spor
7
4
1
2
3
13
5
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
6
Altay
7
3
3
1
2
12
7
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
8
Keçiörengücü
7
2
5
0
2
11
9
Adana Demirspor
7
2
4
1
4
10
10
İstanbulspor
7
2
4
1
1
10
11
Erzurum BB
7
3
1
3
0
10
12
Osmanlıspor
7
3
1
3
-1
10
13
Menemen Belediyespor
7
2
1
4
-6
7
14
Adanaspor
7
1
3
3
-2
6
15
Altınordu
7
1
2
4
-1
5
16
Giresunspor
7
1
2
4
-7
5
17
Boluspor
7
0
2
5
-6
2
18
Eskişehirspor
7
1
1
5
-6
-2
PTT 1. Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
18.10.2019 19:00
Akhisarspor - Eskişehirspor
19.10.2019 14:00
Hatayspor - Adana Demirspor
19.10.2019 16:30
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Menemenspor - Erzurumspor
20.10.2019 14:00
Keçiörengücü - Balikesirspor
20.10.2019 16:30
Boluspor - Giresunspor
20.10.2019 19:00
Adanaspor - Istanbulspor
20.10.2019 19:00
Altinordu - Altay
21.10.2019 19:00
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