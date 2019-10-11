Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezona mutlak şampiyon parolasıyla başlayan Fenerbahçe, açılış maçında Gaziantep’i 5-0’la geçerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak sonraki haftalarda işler pek de sarı-lacivertlilerin planladığı gibi gitmedi. Özellikle Alanya’daki mağlubiyet Fenerbahçe’nin dengesini bozarken, Kadıköy’deki Antalya yenilgisi hesapları tam anlamıyla altüst etti. Sakatlıklarla boğuşan sarı-lacivertlilerde birçok oyuncunun kendi mevkii dışında görev alması Ersun Yanal’ı zorlasa da en büyük problemin son vuruş olduğu ortaya çıktı. Topa sahip olma, pas başarı oranı, şut ve gol beklentisi gibi önemli istatistiklerde ligin en iyisi olan Fenerbahçe, gol ve gole çevirme oranlarında ise hayal kırıklığı yaşadı.

Yanal memnun ama

Geride kalan yedi haftada 11 gol kaydeden Fenerbahçe, yakaladığı gol pozisyonlarının sadece yüzde 10’nunda topu ağlarla buluşturabildi. Ofansif verimlilikte ligin en kötü yedinci takımı olan sarı-lacivertliler, gole çevirme oranında 12. sırada kalırken gol beklentisine göre Galatasaray’dan sonra en kötü 2. olarak dikkat çekti. Buna rağmen teknik heyet takımın genel performansından ve mücadelesinden memnun. Gol kısırlığında takımdaki önemli eksiklerin yanı sıra, son pas tercihlerinin ve son vuruşların etkisi olduğunu düşünen teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularına bu konuda görüntülü analizlerle eksiklerini gösterirken, özel idmanlarla bu sorunu aşmaya çalışıyor. Yanal, takımdaki bütün taşların yerine oturmasıyla sıkıntının geride kalacağına inanıyor.

Serdar Aziz dönüyor

F.Bahçe’nin stoper ikilisi Denizlispor deplasmanında değişiyor. Üst üste hatalarının ardından Jailson ısrarından vazgeçme kararı alan teknik direktör Ersun Yanal, Serdar Aziz’e ‘Hazır ol’ talimatı verdi. Kolundaki sakatlık sebebiyle daha önce riske etmediği tecrübeli stoperle yakından ilgilenen Yanal, Denizli’de Zanka-Serdar ikilisine şans tanıyacak. Kendisini iyi hissettiğini belirten Serdar da biran önce forma giymek için sabırsızlandığını dile getirdi.

MUTSUZ PORTAKAL

Sezona iyi bir başlangıç yapan Ferdi Kadıoğlu’nun kulübeye çakılması Hollanda’da keyifleri kaçırdı. U21’de 10 numarayı teslim ettikleri 20 yaşındaki oyuncuyu Hollanda’nın gelecekteki yıldızı olarak gören Portakallar, Ferdi’nin süre alamamasının endişe verici olduğunu söyledi.

ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Kadro dışı kalan Mehmet Ekici, Türkiye’den ayrılmaya hazırlanıyor. Süper Lig’den gelen tekliflere sıcak bakmayan 29 yaşındaki oyuncunun Bundesliga’dan iki kulüple temasta olduğu öğrenildi. Ekici, Bayern altyapısından yetişmiş sonrasında Nürnberg ve W. Bremen’de oynamıştı.

Fenerium KIRMIZI-BEYAZ

Fenerium, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Arnavutluk maçı öncesi stat mağazalarını A Millî Takım’ımızın formaları ve ürünleriyle donattı. Mağaza vitrinlerindeki dev görselde yer alan sarı-lacivertli forma giymiş oyuncuların fotoğrafları da millî forma giyen futbolcuların fotoğraflarıyla değiştirildi.

YANAL VE OYUNCULARI

Ersun Yanal dünkü idman sonrası oyuncularını yanına çağırarak, millî takımda bulunan Emre Belözoğlu'nu görüntülü aradı. Çok şaşıran Emre ile birlikte millî oyunculara başarı dileyen Yanal'ın bu sürprizi üzerine Belözoğlu, hocasının dileklerini ay-yıldızlı ekibin diğer futbolcularına da ileteceğini söyledi.