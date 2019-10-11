Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, kulüp içinde son dönemde yaşananları masaya yatırdı. TGRT Haber’den Hakan Dede’ye özel açıklamalarda bulunan Polat “Başkan Cengiz doğru bildiği yolda yürümeli. Şu anda Galatasaray’ın idari yapısında sıkıntı var. Çünkü camia yönetime fazla yükleniyor. Yönetimi seçime götürmeye çalışıyor. Hâlbuki şu anda yönetim Mohaç Savaşı gibi bir savaş veriyor. Onlara yardımcı olmak yerine köstek oluyorlar. Galatasaray’ın içindeki çok küçük bir azınlık olan ‘liseci zihniyet’ yine hortladı, yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bunlardan vazgeçmeleri lazım, kulübe zarar veriyorlar” diye konuştu.

Transferde uyum önemli

Cengiz’in seçildiği süreyi normal bir şekilde tamamlaması gerektiğini söyleyen Adnan Polat “Taraftar burada çok sağduyulu bir duruş sergiliyor ve kulübü, yönetimi destekliyor. Ben de taraftarı bu manada tebrik ediyorum” diye konuştu. Polat, Cengiz yönetiminin transfer politikasına ilişkin ise “Alınan futbolcuların bireysel olarak çok önemli isimler olması önemli ama bunların bir ahenk içinde olması gerekir. Türk futbolu artık bence büyük paralı transferler yerine altyapıdan futbolcu ve Türk çocukları yetiştirmeye yönelmeli” dedi.

İYİLEŞTİ BİLE

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile oynadığı maçta sakatlanan ve Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayan Christian Luyindama’nın beklenenden çok daha hızlı iyileşmesi şaşkınlığa yol açtı. Demokratik Kongo Millî Takımı’na çağrılan Luyindama’nın Cezayir ve Fildişi maçlarında oynayabileceği açıklandı.

Taraftar kalbimi fethetti

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, sarı-kırmızılı taraftarların kalbini fethettiğini belirterek, "Bu nedenle buraya gelmeyi istedim. Geldiğim an da tam hayalimdeki gibi oldu" derken, "Real Madrid müthiş oyunculardan kurulu ve onlara karşı oynamak heyecan verici, umarım onları yeneceğiz" açıklaması yaptı.