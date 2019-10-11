Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 elemelerinde grubunda fırtınalar estiren A Millî Takım bu akşam kritik maçta Arnavutluk’u ağırlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak. Müsabakayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Millî takımda aday kadroya çağırılan ancak sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, dışında eksik bulunmuyor.

Tek hedef üç puan

H Grubu’nda bu akşam 21.45’te İzlanda-Fransa ve Andorra-Moldova maçları da oynanacak. Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor. Grupta 4. sırada yer alan Arnavutluk ise 9 puana sahip. Türkiye, bu maçı kazanıp liderlik iddiasını pekiştirmek istiyor…

Merih’ten tokat gibi cevap

Barış Pınarı Harekâtını eleştiren Juventus’un eski futbolcusu Marchisio’ya, mill oyuncumuz Merih Demiral’dan tokat gibi cevap geldi. Merih, İngilizce yaptığı paylaşımda eski yıldıza “Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dâhil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye’nin amacı, güney sınırımızda terör koridoru oluşturulmasını engellemek ve iki milyon Suriyeliyi güvenli bölgeye yerleştirmek” ifadelerini kullandı.

HAZIRIZ KAZANACAĞIZ

Türkiye, EURO 2020 elemelerindeki kritik maçta bu gece Arnavutluk’u ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ‘zafer’ vurgusu yaptı. “Akıllı, sabırlı, yürekli ve birbirine yardım eden takım olacağız” diyen Şenol Hoca “Herkesin gurur duyacağı bir oyun olsun istiyoruz. Burada olan bütün oyuncular oynamaya aday. En güzeli Arnavutluk ve Fransa maçlarından altı puan almak. Ama dört puan da bizim için yeterli olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlar var ve bu avantajı sağlamak istiyoruz. Futbol zaman zaman sürprizleri çıkarabiliyor. Daha önce sahamızda bu zorluğu yaşadık. Zorluğu yine yaşasak bile sonucu almak istiyoruz. Arnavutluk karşısında mutlaka iyi bir sonuca ihtiyacımız var. Hazırız ve kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bize saldırıldığı için savaşıyoruz

Takımda ufak tefek sakatlıkları olan futbolcuların oynayabilecek duruma geldiğini belirten Şenol Güneş, Burak ve Cenk’in birlikte oynayıp oynamayacağı yönündeki soruya “Henüz bunları paylaşmak istemiyorum ama hepsi olabilir. Dört forvetimiz var. Bunların bir-ikisini zaten kullanacağız. Plan yapma dönemini geçtik. Artık iş yapma zamanı” dedi. Güneş’in, Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili olarak “Savaşı kimse istemez. Siz ister misiniz? Ben hiç istemedim. Savaş, bize saldırı olduğu için yapılıyor. Bizi rahat bıraksınlar işimizi yapalım. Kendi ülkesinde savaş çıkarmak istemeyenler, başka ülkelere nifak tohumları atıyor. Kendini korumak zorunda olan bir ülke olmaktan bıktık. Oraya giden askerlerimizin yanındayız. Ülkemize yapılan her saldırının karşısındayız” sözleri büyük alkış aldı.