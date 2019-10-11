Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü’nün 20 Ekim’de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan isimler netleşti. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal geçici listelerini divan kurulu başkanlığına verdi. Mevcut yönetimde ikinci başkan olan Serdal Adalı 696 imzaylaadaylığını ilk resmîleştiren isim oldu. Adalı, “Önümüzdeki seçim için bütün aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım camiamız için hayırlı, uğurlu, düzeyli, güzel bir seçim olur. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok. Umarım Beşiktaş için güzel günler olur” diye konuştu. Adalı, projelerini ve siyah-beyazlı camianın ihtiyaçlarını daha sonra basın mensuplarıyla buluşarak açıklayacağını sözlerine ekledi.

İki saat kala geldi

Ahmet Nur Çebi’nin aday olup olmayacağı çok merak ediliyordu. Daha önce Fikret Orman yönetiminde ikinci başkanlık görevini yürüten Çebi, başvuru süresinin dolmasına iki saat kala topladığı 577 imzayla kulüp binasına geldi. Çebi burada yaptığı açıklamada “Kısa süre içinde hazırlanmaya gayret ettik ve çalışmalarımızı tamamladık. Camiamız için, Türk sporu için hayırlı olsun. Beşiktaş’ın bu zor günlerinde aday olan herkese başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum. Beşiktaş sahipsiz değildir” dedi. 281 imza toplayan Hürser Tekinoktay ile 364 imza temin eden ve eski Beşiktaş Belediyesi Başkanı olan İsmail Ünal da adaylıklarını açıkladı. 20 Ekim’de yapılacak seçimde yarışın Ahmet Nur Çebi ile Serdal Adalı’nın arasında geçmesi bekleniyor.

İSİMLER DEĞİŞECEK

Dün Beşiktaş divan kuruluna adaylık başvurusunda bulunan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail geçici yönetim kurulu listelerini teslim etti. Seçimin tarihi olan 20 Ekim’e kadar adayların listelerinde birçok değişiklik olması bekleniyor.

İMZALAR YETMEDİ

Beşiktaş’ta dün dört isim adaylık için başvurularını yaparken, Melih Arslan beşinci isim olmanın kapısından döndü. Adaylık için gereken 250 imzanın 210’unu toplayan ve kulüp binasına gelen Arslan’ın başvurusu kabul edilmedi.