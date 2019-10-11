Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında bugün sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 21.45'te başlayadı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalıyor. Hategan'ın yardımcıları Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu.

Türkiye - Arnavutluk

45' İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi.

Pozisyon 42' Ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Burak Yılmaz şutunu attı ama top kaleci Strakosha'nın kucağında kaldı.

38' Zeki'nin sağ kanattan ortasında Burak topa hareketlendi ancak savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

Pozisyon 36' Milli Takım hızlı hücumunda Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına girmeden şutunu çekti top kalecide kaldı.

Pozisyon 35' Kullanılan serbest vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Pozisyon 33' Arnavutluk sol kanatta serbest vuruş kazandı.

Pozisyon 32' Emre Belözoğlu'nun ortasında Burak Yılmaz topa yükseldi ancak istediği vuruşu yapamadı.

Ofsayt 28' Merih Demiral savunma arkasına koşu yapan Burak Yılmaz'ı düşündü ancak yan hakemin bayrağı havada

Sarı Kart 25' Rakibinin hızlı hücumunu faulle durduran Kaan Ayhan sarı kart gördüSarı Kart - Kaan Ayhan

Pozisyon 22' Maçın geride kalan bölümlerinde topa daha fazla sahip olan taraf Türkiye oldu fakat sık sık faul düdükleriyle duran ve zaman zaman ufak gerginlikler yaşanan ilk 20 dakikada iki takım da net fırsatlar üretemedi.

Pozisyon 20' Emre'nin önemli bir şeyi yok oyuna devam edebilecek durumda

Pozisyon 19' Milli Takım'da Emre Belözoğlu sakatlık geçiyor! Sağlık görevlileri sahada...

Pozisyon 17' Milli Takım etkili geldi! Burak Yılmaz topla birlikte hızla ceza sahasına girdi önü kapanan Burak geriden gelen Hakan Çalhanoğlu'na pasını verdi ancak Hakan şutunu çekemeden önü kapandı ve tehlike uzaklaştırıldı.

Sarı Kart 12' Arnavutluk'ta hakeme itirazda bulunan Memushaj sarı kart gördüSarı Kart - Ledian Memushaj

Pozisyon 10' Geride kalan 10 dakikalık dilimde Milli Takımımız topun hakimi ve etkili olan taraf.

Sarı Kart 6' Sarı Kart - Keidi Bare

Sarı Kart 6' Orta sahada taç çizgisinde ortam gerildi. Merih Demiral ve rakibi boğaz boğaza geldiler. Merih ve Bare sarı kart gördü.Sarı Kart - Merih Demiral

Pozisyon 5' Hakan'ın ortasında Arnavutluk tehlikeyi uzaklaştırdı

Pozisyon 4' Topun başında Emre Belözoğlu ve Hakan Çalhanoğlu var

Sarı Kart 3' Burak Yılmaz yerde kaldı! Milli Takım sağ çaprazdan tehlikeli sayılabilecek bir frikik kazandı. Bu pozisyonda Dermaku sarı kart gördüSarı Kart - Kastriot Dermaku

Pozisyon 2' Milli Takım etkili geldi! Cenk Tosun sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ancak vuruşundan top yandan auta çıktı.

Maç Başladı 1' Hakem düdüğü çaldı ve maça Milli Takımımız başladı! Başarılar Milli Takım...

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

Arnavutluk: Thomas Strakosha, Berat Djimsiti, Kastriot Dermaku, Ardian Ismajli, Frederic Veseli, Keidi Bare, Klaus Gjasula, Ermir Lenjani, Sokol Cikalleshi, Ledian Memushaj, Rey Manaj