A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de karşılaştığı Arnavutluk’u Cenk Tosun’un golü ile 1-0 mağlup etti. Miller golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınar Harekatı’nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi.
Millilerden golden sonra asker selamı
11.10.2019 - 23:57 | Son Güncelleme: 12.10.2019 - 00:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Futbol Takımı futbolcuları Arnavutluk’a karşı son dakikada attıkları golden sonra asker selamı verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : A Milli Futbol Takımı futbolcuları,Arnavutluk,story_,
655807 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/655807.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
7
4
2
1
5
14
2
Sivasspor
7
3
3
1
5
12
3
Trabzonspor
7
3
3
1
4
12
4
Konyaspor
7
3
3
1
4
12
5
Fenerbahçe
7
3
2
2
4
11
6
Başakşehir
7
3
2
2
3
11
7
Antalyaspor
7
3
2
2
0
11
8
Gaziantep FK
7
3
2
2
-1
11
9
Malatyaspor
7
3
1
3
6
10
10
Galatasaray
7
2
4
1
0
10
11
Göztepe
7
2
3
2
1
9
12
Beşiktaş
7
2
2
3
-2
8
13
Denizlispor
7
2
2
3
-2
8
14
Ankaragücü
7
2
2
3
-5
8
15
Çaykur Rizespor
7
2
2
3
-5
8
16
Kasımpaşa
7
2
1
4
-4
7
17
Gençlerbirliği
7
0
3
4
-6
3
18
Kayserispor
7
0
3
4
-7
3
Süper Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
18.10.2019 20:30
Galatasaray - Sivasspor
19.10.2019 15:00
Antalyaspor - Gençlerbirliği
19.10.2019 17:30
Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
19.10.2019 17:30
Başakşehir - Göztepe
19.10.2019 20:00
Ankaragücü - Beşiktaş
20.10.2019 14:00
Kayserispor - Kasimpaşa
20.10.2019 16:30
Alanyaspor - Rizespor
20.10.2019 19:00
Denizlispor - Fenerbahçe
21.10.2019 20:00
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
7
4
2
1
5
14
2
Hatayspor
7
4
2
1
5
14
3
Balıkesirspor
7
4
1
2
3
13
4
Akhisar Bld.Spor
7
4
1
2
3
13
5
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
6
Altay
7
3
3
1
2
12
7
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
8
Keçiörengücü
7
2
5
0
2
11
9
Adana Demirspor
7
2
4
1
4
10
10
İstanbulspor
7
2
4
1
1
10
11
Erzurum BB
7
3
1
3
0
10
12
Osmanlıspor
7
3
1
3
-1
10
13
Menemen Belediyespor
7
2
1
4
-6
7
14
Adanaspor
7
1
3
3
-2
6
15
Altınordu
7
1
2
4
-1
5
16
Giresunspor
7
1
2
4
-7
5
17
Boluspor
7
0
2
5
-6
2
18
Eskişehirspor
7
1
1
5
-6
-2
PTT 1. Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
18.10.2019 19:00
Akhisarspor - Eskişehirspor
19.10.2019 14:00
Hatayspor - Adana Demirspor
19.10.2019 16:30
Bursaspor - ümraniyespor
19.10.2019 19:00
Menemenspor - Erzurumspor
20.10.2019 14:00
Keçiörengücü - Balikesirspor
20.10.2019 16:30
Boluspor - Giresunspor
20.10.2019 19:00
Adanaspor - Istanbulspor
20.10.2019 19:00
Altinordu - Altay
21.10.2019 19:00
Karagümrük - Osmanlispor