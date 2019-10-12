Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta mevcut başkan Fikret Orman’ın aldığı olağanüstü seçimli kongre kararından sonra ortalık bir süreliğine toz duman olmuştu. Adayların da son gün başvurularını birer birer yapmasıyla 20 Ekim’deki seçime kadar camiada yine oldukça hareketli günler yaşanacak. Şu anda ikinci başkan olan Serdal Adalı, daha önce Fikret Orman yönetiminde ikinci başkanlık yapan Ahmet Nur Çebi, son seçimde aday olarak bin 600 oy toplayan Hürser Tekinoktay ile kulübün eski yöneticisi ve eski Beşiktaş Belediyesi Başkanı İsmail Ünal adaylıklarını açıkladı. Yapılan anketlerde Adalı ile Çebi’nin zirvede olduğu görülüyor. Kimi anketlerde Adalı, kiminde ise Çebi önde gözükürken, aradaki farkların birbirlerine çok yakın olmasından dolayı taht oyunları başlamış durumda.

Ünal sıcak bakıyor

Kongrede başkan olacak ismin bunu az bir farkla başarabileceği ön görüldüğü için favori adaylar harekete geçti. Serdal Adalı ile Ahmet Nur Çebi oy kaybetmemek için diğer adayları saflarına çekmeye çalışıyor. Adalı’nın ekibini güçlendirmek ve daha fazla oy toplamak için İsmail Ünal’ı, Çebi’nin ise Hürser Tekinoktay’ı ikna etmeye çalıştığı kulislerde yüksek sesle konuşuluyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık birleşmeye sıcak baktığını ifade eden İsmail Ünal’ın, Adalı’nın ekibine katılması bekleniyor. Hürser Tekinoktay ise son seçimde aldığı yüksek oya güvendiği için şu anda birleşmeye yanaşmıyor. Çebi’nin, yönetimde söz sahibi olacağı bir pozisyon teklif ederek Tekinoktay’ı ikna etmek istediği de gelen bilgiler arasında.