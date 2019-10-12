Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Mükemmel zemin, güzel bir hava ve tıklım tıklım tribünlerle Kadıköy'de zafer için her şey müsaitti. Arnavutluk karşısında alınacak galibiyet zirvedeki yerimizi sağlamlaştıracak ve EURO 2020 yolunda dev bir adıma atmış olacaktık. Beklediğimizden çok daha zor olsa da Arnavutluk'u mağlup eden ay-yıldızlılar EURO 2020 kapısını ardına akadar açtı. Maç oldukça sert başladı. İlk 12 dakiklada yaşanan gerginlikler sebebiyle Rumen hakem üçü Arnavut oyunculara olmak üzere dört defa sarı kartına başvurdu. Savunmada Zeki, Merih, Kaan, Umut, ortada Mahmut, Ozan, Emre, hücumda Hakan, Cenk ve Burak dizilişiyle sahaya çıkan ay-yıldızlılar topa hâkim olan taraftı. Savunmadan hızlıca çıkarıp topu rakip kale önünde çeviren millîler buna rağmen kalabalık savunmada boşluk bulmakta zorlandı ve devre golsüz sona erdi.

Kalemizde tehlikeler

Taraftarların müthiş desteğiyle coşkulu başladığımız ikinci yarının başında Ozan Tufan'ın ceza yayından çektiği sert şutu Strakosha güçlükle kurtardı. İlk 10 dakikadaki tempomuz çabuk düştü. Hücumdaki hareketsizliğe çözüm getirmek isteyen Şenol Güneş, 66'da yorulan Emre Belözoğlu'nun yerine İrfan Can'ı oyuna aldı. İrfan oyuna girer girmez ceza yayından plaseyi gönderdi ama top direği yalayıp auta çıktı. Manaj 76'da kale ağzında topa dokunamayınca derin bir 'oh' çektik. Son 10 dakikada tribünlerin de isteğiyle Ozan'ın yerine Yusuf oyuna girdi. Merih 83'te kaleciyle karşı karşıya kalan Roshi'yi son anda bozarak golü önledi. Son dakikalarda Arnavutluk tehlikeli olan taraftı. Maç 0-0 sona erecek derken sahneye çıkan Cenk Tosun kafasını konuşturdu ve kazandırdığı altın değerinde üç puanla Türkiye'yi sevince boğdu.

AVUSTURYA'YA YENİLDİK

Avrupa Şampiyonası elemelerinde U21 Takımımız, Avusturya deplasmanındaydı. Grupta 4 maçta 4 puanı bulunan Vedat İnceefe yönetimindeki ay-yıldızlılar rakibine 3-0 mağlup oldu. Şansı kalmayan millîlerde, Abdurrahim Dursun ve Orkun Kökçü kırmızı gördü.

MERİH'TEN VİZE GARANTİSİ...

Maçta çok kritik iki hamlesi olan Merih Demiral: Şehitlerimiz varmış. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Askerlerimizi ve milletimizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Fransa ve İzlanda maçlarından da puan alıp Euro 2020'ye gideceğiz, kimsenin şüphesi olmasın.

EDOARDO REJA: Türkiye'nin şansı %95

Arnavutluk Teknik Direktörü Edoardo Reja: Umutlarımız bitti. Bizim için işler çok fazla zorlaştı. Maç içinde çok net üç pozisyona girdik, bunlardan birini değerlendirsek maçın hikâyesi farklı olurdu. Türkiye'nin şansı bugünkü galibiyetle %95'lere çıktı diyebilirim.