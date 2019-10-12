Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Sezon başından beri sakatlıklar sebebiyle kadroda sürekli değişiklik yapmak mecburiyetinde kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ı Denizli deplasmanında da zorlu bir süreç bekliyor. Hasan Ali’nin yokluğunda sol beke Dirar’ı devşiren tecrübeli çalıştırıcı, Faslı yıldızın da kasık fıtığından bıçak altına yatması sebebiyle sıkıntıya girdi. Tedavileri devam eden Moses ve Rodrigues bu karşılaşmaya da yetişemeyecek. ABD’den dönen Hasan Ali’nin de sezon başından beri forma giymemesi başka bir dert.

Sınırları zorluyor

Sol bekte Gustavo, Tolga ve Isla denemeleri yapan Ersun Hoca, elindeki sağlam isimleri yine joker olarak sahaya sürmek durumunda kalacak. Formsuz ve sakat isimler sebebiyle Jailson’dan stoper, Dirar’dan sol bek yapan Ersun Yanal, Ozan Tufan’ı ise ön liberonun dışında, sağ bek ve sağ açıkta görevlendirmişti. Ön liberonun yanı sıra sol açıkta oynayan Tolga Ciğerci ise şimdi sol bek çalışmaları yapıyor. Kısacası Ersun Yanal, Denizli deplaslmanında da şapkadan tavşan çıkarmaya devam edecek...

Kruse gol çalışıyor

Fenerbahçe formasıyla çıktığı yedi maçta dört asist yapan Max Kruse, ilk golünü Denizli ağlarına bırakmak istiyor. Antrenmanlardaki hırsıyla Ersun Yanal’ın yüzünü güldüren Alman yıldız, idmanlardan sonra ferdî olarak gol vuruşu çalışıyor. Skora daha fazla katkı yapmak isteyen Kruse, bir gol atması hâlinde devamını getireceğine inanıyor.

MALİ ATAK

Fenerbahçe Sportif A.Ş’nin 31 Ağustos 2019 tarihli üç aylık mali döneme ilişkin net kârı 81 milyon 493 bin 659 TL oldu. Bir önceki dönemde ise 205 milyon 996 bin 193 TL net zarar vardı. Öz kaynaklarda da 565 milyon 968 bin 959 TL eski duruma rağmen bir önceki döneme göre 82 milyon 722 bin 779 TL iyileştirme gerçekleşti.

KAYIP GENÇLİK

Ersun Yanal sezon başı kadroya dâhil edilen genç oyunculardan Murat Sağlam ve Okan Turp’un yüzüne bakmıyor. Murat ve Okan maç kadrosuna dahi giremezken sadece Altay, Yanal’ın vazgeçilmezi olmuş durumda. Geçen sezon transfer edilen Ferdi ise ilk haftalarda bulduğu şansın devamı getiremeyerek kulübeye çakılı kaldı.