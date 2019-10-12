Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşme, sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan fotoğraf paylaşımı ile duyuruldu. Görüşme saat 16.30'da gerçekleşti.