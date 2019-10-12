Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşme, sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan fotoğraf paylaşımı ile duyuruldu. Görüşme saat 16.30'da gerçekleşti.
Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
12.10.2019 - 17:26 | Son Güncelleme: 12.10.2019 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Cengiz,Galatasaray,Recep Tayyip Erdoğan,
655926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/655926.aspx
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2
2
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Kasımpaşa
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Gençlerbirliği
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0
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3
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Kayserispor
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0
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
7
4
2
1
5
14
2
Hatayspor
7
4
2
1
5
14
3
Balıkesirspor
7
4
1
2
3
13
4
Akhisar Bld.Spor
7
4
1
2
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13
5
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
6
Altay
7
3
3
1
2
12
7
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
8
Keçiörengücü
7
2
5
0
2
11
9
Adana Demirspor
7
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4
1
4
10
10
İstanbulspor
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10
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Erzurum BB
7
3
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Osmanlıspor
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3
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Menemen Belediyespor
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