Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Cengiz’den önemli mesajlar ve açıklamalar... Dün Galatasaray Lisesi’nde, Galatasaray Spor Kulübü’nün 114. kuruluş yılı etkinlikleri vardı. Başkan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün kuruluşunu UEFA sunumunda anlattığını ifade ederek “Galatasaray bu lisede bu sınıfların birinde kuruldu. Üç-beş arkadaşla. Galatasaray yüzde yüz yerli, tamamı Osmanlı vatandaşı” dedi. Son dönemde takımın sergilediği kötü futbola ve yönetimin icraatlarına karşı yapılan eleştirileri de ima ederek uyarıda bulunan G.Saray Başkanı, “Tuzağa düşmeyelim” mesajını gönderdi.

Altından kalkamazlar

“Son iki yılda futbolda almadık kupa bırakmadık” diyen Cengiz “Elde ettiğimiz başarı, ulaştığımız mali sonuçlar ve kenetlenme bazılarını rahatsız etti. Dışımızda çok ciddi şer odakları var. 2 yenilgi, 2 beraberlikle yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları en önemlisi kendi kedimizi kırılgan bir hâle getirmeyelim. Lütfen camiadan rica ediyorum; öfke ile onların tuzağına düşmeyelim. Onlara öyle cevaplar veririz ki altından kalkamazlar! Bu tip saldırılara tepki gösterirken Galatasaray vakur duruşuyla örnek olmalıdır” dedi.

Boğa idmanı!

Millî arada boş durmayan Galatasaray, dün Florya’daki hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 3-2 yendi. Goller Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Emre Mor imzalıydı. İstanbulspor’un gollerini Pape Diouf ve Yunus Emre Yalçın (penaltı) kaydetti.