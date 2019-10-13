Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tribünleri hınca hınç dolduran taraftarlar zaferin coşkusunu yaşarken oyuncular da bu sevince ortak oldu. Ay-yıldızlılar bu galibiyeti Barış Pınarı Harekâtına katılan Mehmetçik’e hediye etti. Galibiyetin coşkusu soyunma odasında da sürdü. Bütün takım toplandı, asker selamı çaktı! O sevinç karesinde ‘yok’ yoktu… Hırs, zafer, gurur, minnet ve görevi yerine getirmenin huzuru… Teknik heyetten, malzemeciye, sağlık ekibinden, sakat oyunculara varana kadar... Hatta koltuk değnekleriyle seke seke stada gelen Dorukhan Toköz bile bu gurur tablosunun içindeydi.

Asla pes etmek yok

Soyunda odasında “En büyük Türkiye” sesleri yankılanırken ay-yıldızlı oyuncular EURO 2020 iddiasını yineledi. Kaptan Emre Belözoğlu “Biz Türk halkına bir söz verdik; 2020 Avrupa Şampiyonası’na gideceğiz dedik, sözümüzden dönmeyiz” ifadeleriyle soyunma odasını daha da coşturdu. Andorra maçından sonra Arnavutluk maçında da galibiyet golünün son dakikada gelmesiyle ilgili olarak teknik direktör Şenol Güneş “Buna olumlu yönden bakmamız lazım. Demek ki son dakikaya kadar mücadele eden bir takımımız var. Son 9 maçımızda kalemizde sadece 2 gol gördük. Aynı disiplin içinde yolumuza devam edeceğiz ve 2020’ye gideceğiz” diyerek noktayı koydu.

FRANSA ALARMA GEÇTİ

Fransa-Türkiye maçında Türk taraftarların stadın en az yarısını dolduracağı tahmin ediliyor. Fransa Futbol Federasyonu medya ofisinden L’Equipe’e verilen açıklamada, “Türk taraftarlar için ayırdığımız 3 bin 200 bilet günler öncesinden bitti. Ayrıca, Fransa için ayrılan alanda da Türkler olacak. Maçta 40 bin civarında Türk taraftar olacağını tahmin ediyoruz” denildi.

KABURGASI KIRILDI

Arnavutluk maçında bir pozisyonda yere ters düşen ve kaburgasını tutan Emre’den kötü haber geldi. Uzun süre o şekilde oyuna devam eden Emre’nin dün MR’ı çekildi. Yapılan açıklamada Emre’nin kaburgasında kırık olduğu ve Fransa maçında oynayamayacağı belirtildi.

OYNAMASI ZOR

Fransa’nın İzlanda ile oynadığı maçın ısınma bölümünde sakatlık yaşayan ve forma giyemeyen Fransızların orta saha oyuncusu Ngolo Kante’nin Türkiye maçına yetişmesinin de zor olduğu açıklandı. Fransa’da Kante’nin dışında Mbappe, Pogba ve Hugo Lloris’in de sakatlıkları bulunuyor.

EN ÖZEL DAVETLİLER

Millîlerimizin Arnavutluk maçını görme engelli çocuklar canlı sesli betimleme ile stadyumda izledi. Turkcell’in davetlisi olan görme engelli yedi çocuk statta büyük heyecan yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili de bu unutulmaz günde çocukların sevinçlerini paylaştı.