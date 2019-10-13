Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekâtı'nın yapıldığı bu günlerde milletçe kenetlenirken, A Millî Futbol Takımının Arnavutluk galibiyetiyle büyük coşku yaşadık. Bu sevincin sıcaklığı sürerken bir muhteşem haber de jimnastikten geldi. Almanya'nın Stuttgart şehrinde gerçekleştirilen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda, halka aleti finali yapıldı. Millî sporcumuz İbrahim Çolak, 14.933'lük derecesiyle şampiyon olurken, jimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Kürsüde asker selamı

Jimnastikçimiz ayrıca Japonya'nın başşehri Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. Çolak, sevincini ay-yıldızlı bayrağımızla yaşarken, madalya kürsüsünde de asker selamı vererek Barış Pınarı Harekâtı'nı gerçekleştiren kahraman Mehmetçiklerimize destek oldu. Tablo herkesin gözlerini doldururken şampiyonluğun ardından Çolak'ın mutluluğu görülmeye değerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sporcumuzu tebrik etti.

MÜKEMMEL PERFORMANS

Yıllarca özellikle Avrupalı sporcuların jimnastikteki başarılarını uzaktan izleyip iç geçirirken, bu defa sporcumuz İbrahim Çolak bize muhteşem bir zafer hediye etti. Halka aletinde mükemmel bir performans gösteren İbrahim için salondan alkış tufanı koptu.

Madalyam şanlı ordumuza armağanımdır

Madalya töreninde büyük bir gurur yaşayan İbrahim Çolak, sonrasında duygu dolu açıklamalar yaptı. Millî sporcumuz, "Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum" derken, "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.