Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Serdal Adalı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kendisinin Fikret Orman yönetiminin devamı olduğu söylemlerinin yanlış olduğunu söyleyen Adalı, “Ben kimsenin devamı değilim. Bir kere bu söylemler, mevcut yönetime karşı bir ayıptır. Ben Beşiktaş’a Fikret Orman’la gelmedim. Bizim öncelikle camiayı tek yumruk hâline getirmemiz lazım. Yönetim taraftardan, taraftardan camiadan koptu. Birbirimizle uğraşmaktan dışarıyla ilgilenemedik. Dağınıklık var ve bunu toparlamak lazım” dedi. Adalı, Çebi ile ortak listede seçime girip girmeyeceği konusunda ise “Birleşme için geç kaldık” ifadelerini kullandı.

İki takviye

Seçimi kazanması hâlinde Abdullah Avcı ile yola devam etmeye sıcak baktığını belirten Adalı, “Bu takım iyi gidecek. Son haftada alınan galibiyette umut veren bir görüntü oluştu. İyi bir kadro var. Sonuçta transfer döneminde de Avrupa’nın üçüncü liglerinden futbolcu transfer etmedik. Millî takımlarında oynayan futbolcuları aldık, kalitelerinden eminim. Bu takımın şampiyonluk şansı var” dedi. Mevcut mâli tabloyu düzenlemek için gereken çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekleyen Serdal Adalı, “Göreve gelmemiz hâlinde ocak ayında transfer yapmak için çalışmalarımız olacak. Bir tane santrfor almak istiyoruz. Orta sahaya da takviye yapabiliriz” dedi.

ADALI’DAN İNCİLER

* “Fikret Orman’a muhaliftim ama bunu göz önünde yapmadım. Yanlışlarını da doğrularını da söyledim. Bana görev düştüğünde yönetime geldim.”

* “Beşiktaş’ın iyi olacağına inanırsam herkesle birleşirim. Pazar günü seçim ve pazartesi günü ödemeler var. Biz bütün bunların hazırlığını yaptık.”

* “Başkan olduktan sonra, geçmişteki 7 seneyi, içinde bulunduğum dönem de dâhil olmak üzere inceleteceğim. Kimin hatasını görürsem, gereğini yaparım.”

* “Gelirleri artırmamız gerekiyor. Sponsorlarla bir araya gelerek toplantı yapacağız ve ödemelerde artış talep edeceğiz. Başka kaynaklardan da para bulacağız.”

* “Ümraniye’nin tapusunu almak için çalışacağız. Özkaynağa dönmeden giderleri düşüremeyiz. Ümraniye’de Beşiktaş Akademisinin inşaatına başladık.”

* “Kulüpten 6,7 milyon lira alacağım var. Bundan sonra ben ve yönetimde yer alacak arkadaşlar, kulübe verdikleri parayı geri istemeyecekler.”

* “Başkan olmam durumumda Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığına da devam edeceğim. Kulüpler Birliği Başkanlığı için bir adaylığım olmayacak.”

* “Kulübün efsanelerinden birisiyle çalışmak istiyoruz. Yönetimde eski bir futbolcuya yer vereceğim. Ayrıca kadın yönetici de arıyoruz.”

Kondisyon yüklemesi

Millî maçlar sebebiyle lige verilen arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş dün kondisyon idmanı yaptı. Abdullah Avcı yönetiminde 1,5 saat süren çalışma çift kale maçla sona erdi. İdmana millî takımlarında bulunan oyuncular ile tedavileri devam eden Oğuzhan ve N’Koudou katılmadı.