Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya sıralamasında dördüncü oldu. Almanya'nın Stuttgart kentinde 4 Ekim'de başlayan 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası, bugün sona erdi.

Milliler, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi 4. sıraya taşıdı. Milli sporcu İbrahim Çolak halka aletinde altın madalya kazanırken, Ahmet Önder paralel aletinde gümüş madalyaya uzanmıştı.

Şampiyonada, ABD, 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile ilk sırada yer alırken, altın, gümüş ve bronz madalyalardan 3'er tane kazanan Rusya 2. oldu. Türkiye'nin bir üst sırasında bulunan İngiltere ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.