Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un bu sezonki yükselen değeri de Uğurcan Çakır... Ligde çok kritik maçlara imza atan genç eldiven son olarak Rize deplasmanında çok kritik bir kurtarış yapmış ve takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı. 23 yaşında olan ve kaleyi devralmasının ardından eldivenleri bir daha çıkarmayıp A Millî Takım’a da yükselen Uğurcan, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Her sezon en az bir oyuncusunu Avrupa’ya gönderen Karadeniz ekibinde yeni sezonun en güçlü vitrin figürü olarak da genç eldiven öne çıktı.

Katlayarak gidiyor

Genç yaşına rağmen tecrübeli bir kaleci gibi güven veren, refleksleriyle dikkat çeken bunlarla sınırlı kalmayıp hücuma da katkı sağlayıp asist yapan Uğurcan Çakır’a sezon sonu itibarıyla ciddi teklifler gelmesi bekleniyor. 2014’te 50 milyon avroluk bir piyasa değeri bulunan 2019 ocak ayında ise 750 bin avroları gören başarılı kalecinin şu anda 6 milyon avro gibi bir piyasa değerine ulaşması hızlı yükselişini belgeliyor. Zaten yönetimin sezon başında Altınordu’dan Erce Kardeşler’i kadrosuna katması alternatif plan olarak görülüyor.

DÖRT BÜYÜKLERİN ARASINDA...

Dört büyükler arasında en genç kadro Trabzonspor’da. Bu sezon 25,2 yaş ortalamasıyla mücadele eden bordo-mavililer, Beşiktaş (27,3), Fenerbahçe (27,1) ve Galatasaray’ı (28) söz konusu alanda geride bıraktı. Trabzonspor, Süper Lig takımları arasında ise 24,8 yaş ortalamasına sahip Çaykur Rize’nin ardından ikinci durumda.