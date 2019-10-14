Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda dün kürsü günüydü. Üç finalistimiz vardı. Zor günler geçirdiğimiz dönemde hem bizim hem Mehmetçiklerimizin büyük morale ihtiyacı bulunuyordu. Ringe ilk olarak 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu çıktı. Rakibesi de Rus Liliya Aetbaeva idi. Üç raunt üzerinden yapılan final sonunda sporcumuz ikincilikte kaldı. Ve ardından sahneye bir başka Busenaz’ımız çıktı. 69 kiloda mücadele veren Busenaz Sürmeneli, uzun boylu olmasına rağmen Çinli rakibesi Liu Yang’ı rahat yendi.

Teşekkürler

Yirmi bir yaşındaki Busenaz Sürmeneli, podyuma çıkıp İstiklal Marşı’mızı okuttu, duygulandı, duygulandırdı. Millî sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğunu kazanmanın haklı gururu ve mutluluğu içindeydi. Son olarak ise 81 kiloda Elif Güneri, ringdeydi. Rus sporcu Zenfira Magomedalieva karşısında zorlanan sporcumuz gümüşte kaldı. Dünya Şampiyonası’nda göğsümüzü kabartan sporcularımıza tebrik yağdı.