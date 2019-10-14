Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa maçı öncesi Stade de France'ta basın toplantısı düzenledi. "Rakibimiz son dünya şampiyonu. Güzel futbol oynayıp kendi gücümüzü göstermek ve iyi sonuç almak istiyoruz. Bütün oyuncularımdan en iyi performanslarını göstermelerini bekliyorum" diyen Güneş, "Biz daha gerideyiz, bunu kabul ediyoruz ama en üst düzey futbolu oynamak için sahada olacağız. Kazanır ya da kaybederiz. Beraberlik de bizim için iyi bir sonuç. Bu şekilde dostluk da bozulmamış olur. Bu ikimizin de işine gelir" ifadelerini kullanırken, "Avrupa'da yaşayan Türk taraftarlara sesleniyorum. Müsabakaya gelenlerin sadece izlemeye ve keyif almaya gelmelerini istiyorum. Rakip üstün olursa onları da alkışlasınlar. Futbolun dostluk, barış, kardeşlik olduğunu hatırlatsınlar" vurgusu yaptı.

Yıllardır uğraşıyoruz

Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili Fransız bir gazetecinin sorduğu soru üzerine Şenol Güneş, "Terörle yıllardan beri uğraşan Türkiye'nin çevresindeki teröristlerin sürekli ülkeye sızması ve insanlarımızı rahatsız etmesinden dolayı bir müdahale durumu var. Terörü bütün ülkelerin kınaması gerekiyor ama herkes terörü ve teröristi işine geldiği gibi kullanıyor" derken, "Oradaki şiddetten en büyük zararı Türkiye görüyor. Sınırlarımız geniş. Türkiye, uluslararası alanda kendini korumak için her türlü girişimi yaptı. Derdimizi anlatamadık. Sonunda oradan sızan teröristler, ülkemizdeki insanlara zarar vermeye başladı. Bu, Fransa'da da olsa aynı şekilde düşünürüz. Şiddet ve kötülük olursa hepsinin karşısında durmak gerekir" şeklinde konuştu.