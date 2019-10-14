Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî ara sonrasında yoğun bir maç (Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi) trafiğine girecek olan Aslan’da kulübeye deyim yerindeyse “sefer görev emri” veriliyor. Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları, şu ana kadar fazla süre alamayan ve hamle oyuncusu konumunda bulunan isimleri on bire hazırlıyor. O oyuncular arasında da taraftarın en çok görmek istediği isim Emre Mor. Fatih Terim’in millî takıma aldığı ve kısa sürede parlattığı genç yetenek şu ana kadar bekleneni bir türlü verememişti. İstanbulspor ile yapılan özel maçta bir gol atan genç yetenekten hazır olması istendi.

Bayram da göreve

Babel ve Feghouli gibi isimlerde gerek formsuzluğu gerek yorgunluğa bağlı olarak rotasyona gitmeyi düşünen Fatih Terim, ayrıca savaşçı bir oyun sergileyen Ömer Bayram’ı da on bire almayı düşünüyor. Ay sonuna kadar ligde Sivas ve Beşiktaş (D), Şampiyonlar Ligi’nde ise Real Madrid sınavlarına çıkacak olan Cimbom’da kanatlar ve hücum bölgesinde Falcao dışında ciddi değişimler söz konusu. Sol kanatta Nagatomo’nun sağ kanatta da Mariano’nun Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Sivas mücadelesinde dinlendirilmesi gündemde.

TERİM’İN TARZI DEĞİL

Takımın başında Fatih Terim olacak ve o takım hücum gücünden gollerden yoksun kalacak! Bu pek alışılagelen bir durum değil ama şu anda yaşanan tablonun da özeti. Sarı-kırmızılılar yedi haftası geride kalan ligde rakip kaleye sadece altı gol atabildi. Şampiyonlar Ligi’nde ise iki maçta sadece bir gol var. Golcüler tabelasında ise Falcao değil, ikişer golle Ryan Babel ile Belhanda bulunuyor.

YÖNETİM UMUTLU

Son dönemde hem içeriden hem de dışarıdan gelen tepkiler ve yönetimin deyimi ile “aşağı çekme” girişimlerine karşı direnen Mustafa Cengiz ve ekibi umutlu. Karamsar bir hava estirilmemesi gerektiğini ifade eden Cengiz’in yakın çevresine “Birlik ve beraberlik içinde olursak tüm problemleri aşarız. Biz Galatasaray’ız” dediği öğrenildi.