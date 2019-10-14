Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Transfer döneminin flaş takımlarından Fenerbahçe kadrosunu baştan aşağı yenilerken, sol bek açığını kapatamamıştı. İsmail Köybaşı ile yolları ayıran sarı-lacivertliler çıtayı yükseğe koymuş ve gözünü Aleksandar Kolarov’a dikmişti. 33 yaşındaki Sırp yıldızı İstanbul’a kadar getiren Fenerbahçe yönetimi, imzaya kesin gözüyle bakarken Roma’nın inadı transfer hayalini suya düşürmüştü. İtalyan çalımının bedeli sarı-lacivertlilere Kolarov’dan fazlasına mal oldu. Bitti gözüyle bakılan transfer gerçekleşmezken son dakika atakları da fayda vermedi. Hasan Ali’nin sakatlanmasıyla da Fenerbahçe sol beksiz kaldı. Bu duruma devre arasında son vermek isteyen teknik direktör Ersun Yanal, yönetime istediği ismi bildirdi: Dario Melnjak.

Anlaşma kesin gibi

Geçen sezon devre arasında Vedat Muriç’in peşine düşen Fenerbahçe, Kosavalı golcüyü ancak sezon başında kadrosuna katabilmişti. Kolarov çıkmazı sonrası Melnjak için de Karadeniz ekibinin kapısını çalan sarı-lacivertliler muradına erememişti. Ancak Yanal bu sefer çok ısrarlı. Devre arasında Rize’ye gelen ve toplam 23 maçta altı gol, iki asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki Hırvat savunmacı için kesenin ağzı açılacak. Rize’de yıllık 250 bin avro kazanan Melnjak’a bir milyon avro teklif edecek Fenerbahçe, iyi transfer ilişkilileri olan Karadeniz temsilcisini de ikna edeceğine inanıyor. Melnjak’ın da Rize’de mutlu olmasına rağmen kariyerinde ileriye doğru bir adım atmak için Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtiliyor.

GUSTAVO: ÇOK İYİ BİR FORVET

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, yayıncı kuruluşa özel bir röportaj verdi. Sambacı, “Transfer teklifi geldiğinde yeni projelere hazır olduğumu gördüm. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü görüp düşündüklerimin cevabını alabileceğimi anladığım anda burayı tercih ettim” derken, "Vedat Muriç’i daha önceden tanımıyordum. Ama tanıdıktan sonra gerçekten çok iyi bir forvet olduğunu görünce şaşırdım. Bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Emre ise büyük futbolcu. Gerçekten onu tebrik ediyorum” yorumunda bulundu.