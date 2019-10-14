Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Milli Takımı'nda oynayan İlkay Gündoğan ve Emre Can'ın, Cenk Tosun'un golü sonrasında milli oyuncularımızın yaptığı 'Asker Selamı' fotoğrafını sosyal medyada beğenmesi Almanya'da ilginç şekilde gündem oldu.

Cenk Tosun'un paylaşımını önce beğendikten sonra geri çeken İlkay Gündoğan, Kicker'a verdiği demeçte "Politik olacağını düşündüğüm için beğeniyi geri çektim. Geçen senenin ardından yapmak isteyeceğim tek şey politik bir açıklama yapmak" ifadelerini kullandı.

Haberde Emre Can'ın ise "Ben içeriğinde ne olduğuna dikkat etmeden beğendim. Ben barışçıl bir insanım." ifadelerini kullandığı belirtildi. (Hürriyet)