Almanya Bundesliga 2 ekibi St. Pauli'de forma giyen Cenk Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği gerekçesi ile kadro dışı bırakıldı. St. Pauli'den yapılan yazılı açıklamada, "Taraftarlar, kulüp üyeleri ve Türkiye'den kişilerle yapılan görüşme sonucunda, yaptığı paylaşımın farklı anlaşılabileceği ve farklı kültürlerde farklı algılanabileceği fark edilmiştir. Kulüp olarak tabii ki her türlü savaş hareketine karşıyız. Oyuncu takımla idmanlara devam edecektir ve yeni kulüp aramasına izin verilecektir" denildi.
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı
14.10.2019 - 18:24 | Son Güncelleme: 14.10.2019 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Bundesliga 2 ekibi St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cenk Şahin,Barış Pınarı Harekatı,
656290 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/656290.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
7
4
2
1
5
14
2
Sivasspor
7
3
3
1
5
12
3
Trabzonspor
7
3
3
1
4
12
4
Konyaspor
7
3
3
1
4
12
5
Fenerbahçe
7
3
2
2
4
11
6
Başakşehir
7
3
2
2
3
11
7
Antalyaspor
7
3
2
2
0
11
8
Gaziantep FK
7
3
2
2
-1
11
9
Malatyaspor
7
3
1
3
6
10
10
Galatasaray
7
2
4
1
0
10
11
Göztepe
7
2
3
2
1
9
12
Beşiktaş
7
2
2
3
-2
8
13
Denizlispor
7
2
2
3
-2
8
14
Ankaragücü
7
2
2
3
-5
8
15
Çaykur Rizespor
7
2
2
3
-5
8
16
Kasımpaşa
7
2
1
4
-4
7
17
Gençlerbirliği
7
0
3
4
-6
3
18
Kayserispor
7
0
3
4
-7
3
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 20:30
Yeni Malatyaspor 5 - 1 Denizlispor
04.10.2019 20:30
Fenerbahçe 0 - 1 Antalyaspor
05.10.2019 15:00
Kasimpaşa 1 - 4 Konyaspor
05.10.2019 17:30
Göztepe 4 - 0 Kayserispor
05.10.2019 20:00
Gençlerbirliği 0 - 0 Galatasaray
06.10.2019 14:00
Sivasspor 3 - 1 Ankaragücü
06.10.2019 16:30
Beşiktaş 2 - 0 Alanyaspor
06.10.2019 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 2 Başakşehir
06.10.2019 19:00
Rizespor 1 - 2 Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
7
4
2
1
5
14
2
Hatayspor
7
4
2
1
5
14
3
Balıkesirspor
7
4
1
2
3
13
4
Akhisar Bld.Spor
7
4
1
2
3
13
5
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
6
Altay
7
3
3
1
2
12
7
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
8
Keçiörengücü
7
2
5
0
2
11
9
Adana Demirspor
7
2
4
1
4
10
10
İstanbulspor
7
2
4
1
1
10
11
Erzurum BB
7
3
1
3
0
10
12
Osmanlıspor
7
3
1
3
-1
10
13
Menemen Belediyespor
7
2
1
4
-6
7
14
Adanaspor
7
1
3
3
-2
6
15
Altınordu
7
1
2
4
-1
5
16
Giresunspor
7
1
2
4
-7
5
17
Boluspor
7
0
2
5
-6
2
18
Eskişehirspor
7
1
1
5
-6
-2
PTT 1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 19:00
Altay 2 - 1 Bursaspor
05.10.2019 14:00
Giresunspor 1 - 0 Akhisarspor
05.10.2019 16:30
Eskişehirspor 1 - 3 Karagümrük
05.10.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 1 Keçiörengücü
05.10.2019 19:00
Balikesirspor 3 - 2 Boluspor
06.10.2019 14:00
ümraniyespor 2 - 1 Adanaspor
06.10.2019 16:30
Osmanlispor 0 - 1 Hatayspor
06.10.2019 16:30
Erzurumspor 1 - 0 Altinordu
06.10.2019 19:00
Adana Demirspor 0 - 1 Menemenspor