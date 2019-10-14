Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımından dolayı Almanya 2. Lig ekibi St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan destek geldi.

Milli maç için Fransa’da olan Bakan Kasapoğlu, Şahin’i telefonla arayarak milli duruşundan dolayı tebrik etti. Sosyal medya hesaplarından da tepki gösteren Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından, “St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum. Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim” mesajını paylaştı.