Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takımımızın Fransa'ya konuk olduğu maçta Juventus forması giyen Merih Demiral damga vurdu. 21 yaşındaki oyuncu maç içinde gösterdiği performansla tam not aldı. Karşılaşmada Ben Yedder'e adım attırmayan Merih Demiral'ın 51. dakikada forması yırtıldı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Hakem Felix Brych, Merih'i formasını değiştirmesi için saha kenarına yolladı. Genç oyuncu formayı giyerken bir anda yere düşürdü. Merih, düşen formayı öpüp alnına koydu ve sırtına geçirdi. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.