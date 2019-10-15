Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. hafta maçlarında sonuçlar belli oldu. Grubun lideri olan A Milli Takım, deplasmanda rakibi Fransa ile 1-1 berabere kalarak 19 puanla liderliğini sürdürdü. 9. maçta evinde İzlanda'yı ağırlayacak olan A Milli Takım, grubun son maçında ise Andorra'ya konuk olacak.

H Grubu 8'inci hafta maçlarında sonuçlar şöyle:

Fransa - Türkiye: 1-1

İzlanda - Andorra: 2-0

Moldova - Arnavutluk: 0-4

İşte puan durumu:

1- TÜRKİYE/ 19 puan

2- Fransa/ 19 puan

3- İzlanda/ 15 puan

4- Arnavutluk/ 12 puan

5- Andorra/ 3 puan

6- Moldova/ 3 puan