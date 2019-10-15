Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Didier Deschamps, "Türkiye'nin kalecisi çok iyiydi. Bazen böyle maçlar olabilir. Genel olarak yaptıklarımızdan memnunum. Hedefimiz bundan sonraki maçta gerekeni yapmak. Tekrar etmek istiyorum. Türkiye'nin kalecisi çok çok iyiydi. Çok iyi kurtarışlar yaptı" dedi.

Deschamps ayrıca Türk taraftarları da överek, "Maçta birçok Türk taraftar vardı, bunu bekliyorduk. Çok destekleyen bir taraftar grubuydu, bunu maç boyunca duyduk. Takımlarına etkili bir biçimde destek verdiler, takımlarını da ateşlediklerini düşünüyorum. Türk Milli Takımı, burada Türk milletini temsil etti." diye konuştu.