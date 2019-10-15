2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Kazanarak ayrılmak çok güzel olurdu ama Fransa güçlü bir takım. Tedbirli olmak zorundaydık. Oyuncularımız elinden gerekeni yaptı ve hak ettikleri 1 puanı aldı. Fransa daha iyi oynadı. Tüm vatandaşlarımızın beklentisi olduğunu biliyorduk, kolay değildi. O umudu verdik, o umudu mutluluğa çevirmek istiyorduk. İlk yarı iyi çıkamadık. İkinci yarı daha iyiydik ama yeterli değildik. iyi niyetle alınan bu sonuç, bize önemli mesafe aldırdı. Hala bir şeyin garantisi yok. İzlanda ve Andorra'yı yenersek birinci çıkabiliriz" dedi.
Şenol Güneş: Kazanmak güzel olurdu
15.10.2019 - 01:27 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 01:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere kaldıkları Fransa maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Kazanarak ayrılmak güzel olurdu ama Fransa güçlü bir takım” dedi.
Etiketler : şenol güneş,milli takım,türkiye fransa,
656345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/656345.aspx
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Süper Lig
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S.
Takım
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G.
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A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
7
4
2
1
5
14
2
Sivasspor
7
3
3
1
5
12
3
Trabzonspor
7
3
3
1
4
12
4
Konyaspor
7
3
3
1
4
12
5
Fenerbahçe
7
3
2
2
4
11
6
Başakşehir
7
3
2
2
3
11
7
Antalyaspor
7
3
2
2
0
11
8
Gaziantep FK
7
3
2
2
-1
11
9
Malatyaspor
7
3
1
3
6
10
10
Galatasaray
7
2
4
1
0
10
11
Göztepe
7
2
3
2
1
9
12
Beşiktaş
7
2
2
3
-2
8
13
Denizlispor
7
2
2
3
-2
8
14
Ankaragücü
7
2
2
3
-5
8
15
Çaykur Rizespor
7
2
2
3
-5
8
16
Kasımpaşa
7
2
1
4
-4
7
17
Gençlerbirliği
7
0
3
4
-6
3
18
Kayserispor
7
0
3
4
-7
3
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 20:30
Yeni Malatyaspor 5 - 1 Denizlispor
04.10.2019 20:30
Fenerbahçe 0 - 1 Antalyaspor
05.10.2019 15:00
Kasimpaşa 1 - 4 Konyaspor
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Göztepe 4 - 0 Kayserispor
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Sivasspor 3 - 1 Ankaragücü
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Beşiktaş 2 - 0 Alanyaspor
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Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 2 Başakşehir
06.10.2019 19:00
Rizespor 1 - 2 Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
7
4
2
1
5
14
2
Hatayspor
7
4
2
1
5
14
3
Balıkesirspor
7
4
1
2
3
13
4
Akhisar Bld.Spor
7
4
1
2
3
13
5
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
6
Altay
7
3
3
1
2
12
7
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
8
Keçiörengücü
7
2
5
0
2
11
9
Adana Demirspor
7
2
4
1
4
10
10
İstanbulspor
7
2
4
1
1
10
11
Erzurum BB
7
3
1
3
0
10
12
Osmanlıspor
7
3
1
3
-1
10
13
Menemen Belediyespor
7
2
1
4
-6
7
14
Adanaspor
7
1
3
3
-2
6
15
Altınordu
7
1
2
4
-1
5
16
Giresunspor
7
1
2
4
-7
5
17
Boluspor
7
0
2
5
-6
2
18
Eskişehirspor
7
1
1
5
-6
-2
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Giresunspor 1 - 0 Akhisarspor
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Eskişehirspor 1 - 3 Karagümrük
05.10.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 1 Keçiörengücü
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Balikesirspor 3 - 2 Boluspor
06.10.2019 14:00
ümraniyespor 2 - 1 Adanaspor
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Osmanlispor 0 - 1 Hatayspor
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Erzurumspor 1 - 0 Altinordu
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