Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimizi düşünerek maça çıktıklarını kaydeden Burak, "İstediğimizi aldık. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Karşımızda dünyanın en iyi takımı var, en iyi oyuncuları var. Buraya gelen Türk halkından Allah razı olsun. Bu duygular tarif edilmez. Biz ülke olarak ne zaman dara düşsek, ne zaman zor düşsek tek kalp, tek yürek olmasını becerebilen bir ülkeyiz. Futbol bizi mutlu eder. Sadece futbol değil, ülkemizdeki askerleri düşünerek, tüm insanları düşünerek sahaya çıktık" dedi.

EURO2020'ye bu genç takımla gitmek istediklerini vurgulayan golcü oyuncu, "Yenilebilirdik de, kazanabilirdik de. Çok güzel bir jenerasyon var. Çocukların kalpleri güzel, kendileri güzel. Onlara EURO2020'de oynamak yakışıyor. Bu sonuçla oraya yakışacağımızı gösterdik" ifadelerini kullandı.